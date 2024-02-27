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Чиновников из Тюмени проверят по методике ФСБ

Чиновников из Тюмени проверят по методике ФСБ

27 февраля 2024, 11:10
Фото: 1MI
В Тюменской области проведут проверку техники, которой пользуются чиновники. Мероприятие осуществят с целью защиты секретной информации, являющейся гостайной.

Исполнителя о проведении проверки по методикам ФСБ России, ФСТЭК России ищут на сайте госзакупок.

Сообщается, что всего планируют проверить 142 вида технических средств. Среди прочего — ноутбуки, мониторы, клавиатуры, телефоны, холодильники, часы, чайники и кофемашины.

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Заказчиком услуг выступает Главное управление специальных мероприятий Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, как чиновник из Тюменской области угодил в скандал из-за резиновой перчатки.

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