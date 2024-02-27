Чиновников из Тюмени проверят по методике ФСБ

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Исполнителя о проведении проверки по методикам ФСБ России, ФСТЭК России ищут на сайте госзакупок.
Сообщается, что всего планируют проверить 142 вида технических средств. Среди прочего — ноутбуки, мониторы, клавиатуры, телефоны, холодильники, часы, чайники и кофемашины.
Заказчиком услуг выступает Главное управление специальных мероприятий Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, как чиновник из Тюменской области угодил в скандал из-за резиновой перчатки.