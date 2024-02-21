«Брезгует или боится?»: тюменский чиновник показал, как общаться с людьми. ВИДЕО

Жесткие ковидные ограничения уже давно сняли, но это не повод перестать беспокоиться о своей безопасности. Судя по всему, в этом убежден глава администрации Ишима Федор Шишкин: на вручении сертификатов на новые квартиры руки новоселам он пожимал в резиновой перчатке.