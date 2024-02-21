«Брезгует или боится?»: тюменский чиновник показал, как общаться с людьми. ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
Жесткие ковидные ограничения уже давно сняли, но это не повод перестать беспокоиться о своей безопасности. Судя по всему, в этом убежден глава администрации Ишима Федор Шишкин: на вручении сертификатов на новые квартиры руки новоселам он пожимал в резиновой перчатке.
Данный перфоманс горожане не одобрили. В Телеграм-канале «Ишим пере Подслушано» люди гадают, что могло послужить поводом для усиления мер безопасности.
«Он же на видео приобнимает людей и сам за рукопожатием тянется. Может, у человека просто кожное заболевание?», — гадает Давид.
По мнению комментаторов, если у главы администрации действительно есть кожное заболевание, то об этом нужно было предупредить людей, чтобы ситуация не выглядела неоднозначно.
«Брезгует или боится народ заразить», — предположил Денис Чернеев.
Если бы Шишкин действительно боялся заразить людей, уверены подписчики, он бы надел маску.
Перчатка на руке чиновника вызвала общественное возмущение. Люди требуют от избранника народа комментариев по данному поводу.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева высказалась против идеи вернуть пионерские галстуки в школы. Она встревожена инициативой, навеянной из прошлого.