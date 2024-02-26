Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал о том, как стая собак едва не растерзала школьника на улице Краснооктябрьской в Тюмени. На распространяемых в сети кадрах заметно, что мальчик шел по улице, однако увидев стаю собак пытался изменить маршрут. Животные последовали за ним.