Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Напомним, что в поселке Винзили бездомная собака набросилась на 13-летнего мальчика. Подростка доставили в больницу. Специалисты ведомства намерены оценить действия лиц, которые отвечают за отлов бездомных животных в регионе и привлечь виновных к ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как стая собак едва не растерзала школьника на улице Краснооктябрьской в Тюмени. На распространяемых в сети кадрах заметно, что мальчик шел по улице, однако увидев стаю собак пытался изменить маршрут. Животные последовали за ним.