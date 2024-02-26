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Published Сегодня, 11:46

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Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Тюменской области

Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Тюменской области

26 февраля 2024, 11:46
Фото: 1MI
Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку после публикации в СМИ сведений о нападении собаки на ребенка.

Напомним, что в поселке Винзили бездомная собака набросилась на 13-летнего мальчика. Подростка доставили в больницу. Специалисты ведомства намерены оценить действия лиц, которые отвечают за отлов бездомных животных в регионе и привлечь виновных к ответственности.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как стая собак едва не растерзала школьника на улице Краснооктябрьской в Тюмени. На распространяемых в сети кадрах заметно, что мальчик шел по улице, однако увидев стаю собак пытался изменить маршрут. Животные последовали за ним.

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