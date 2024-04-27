nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a

В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'а, отмененного после теракта в «Крокусе»

27 апреля 2024, 02:48
Фото: Emin Agalarov / ВКонтакте

В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a

Концерт должен был состояться в филармонии в конце марта. Из-за трагических событий в Подмосковье тур певца был перенесен.

В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a. Изначально он планировал выступить 25 марта, но из-за теракта в «Крокусе» его тур был перенесен.

На «Кассир.ру» указано, что концерт состоится 16 сентября. Стоимость билетов — от 1.5 до 7 тысяч рублей.

Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Узнать подробнее
«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром LOVE IS. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известными композициями», — говорится в афише.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перенесли дату концерта певицы Zivert. Она планировала выступить 29 апреля, но в конце февраля заявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Мероприятие состоится в начале осени.

Читайте также:
Уровень воды в реках Тюменской области снова поднялсяВ Тюмени банду мигрантов-подростков оставили в СИЗО до 22 июляВ тюменских паводках могут быть виноваты застройщики
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Певцы#Концерты#Теракт#Филармония
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Вчера, 11:05
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Вчера, 01:00
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Вчера, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Вчера, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Вчера, 08:28
В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»
Вчера, 15:03
"