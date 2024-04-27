В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'а, отмененного после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a. Изначально он планировал выступить 25 марта, но из-за теракта в «Крокусе» его тур был перенесен.
На «Кассир.ру» указано, что концерт состоится 16 сентября. Стоимость билетов — от 1.5 до 7 тысяч рублей.
«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром LOVE IS. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известными композициями», — говорится в афише.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перенесли дату концерта певицы Zivert. Она планировала выступить 29 апреля, но в конце февраля заявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Мероприятие состоится в начале осени.