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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:32

Стало известно, когда певица Zivert вернется на сцену

В Тюмени назначили новую дату перенесенного концерта певицы Zivert

26 апреля 2024, 03:30
Фото: Zivert / Телеграм

Стало известно, когда певица Zivert вернется на сцену

Певица вернется на сцену в начале осени. Она решила прервать концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени. Изначально мероприятие было запланировано на 29 апреля, но девушка внезапно объявила о своем решении уйти на перерыв.

В конце февраля певица записала видео, в котором подробно рассказала о причинах незапланированного отпуска. По ее словам, ей пришлось прервать карьеру из-за обострившихся проблем со здоровьем, которые «приобрели очень прогрессирующую форму». Тогда она заявила, что все ее концерты, которые были запланированы до начала осени, отменены.

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Однако, сейчас стало известно, что Zivert вернется на сцену в начале осени — концерт в Тюмени состоится 15 сентября. Он пройдет на площадке спортивного комплекса «Центральный» — ранее его планировалось провести во Дворце спорта «Рубин». Билеты по-прежнему стоят от 2.5 до 7 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский диджей и автор песен Виталий Жариков, известный как Biicla, попал в топ-10 лучших музыкантов по версии Forbes. Он успел провести гастрольный тур по США, но продолжает жить в России.

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