В Тюмени назначили новую дату перенесенного концерта певицы Zivert

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени. Изначально мероприятие было запланировано на 29 апреля, но девушка внезапно объявила о своем решении уйти на перерыв.
В конце февраля певица записала видео, в котором подробно рассказала о причинах незапланированного отпуска. По ее словам, ей пришлось прервать карьеру из-за обострившихся проблем со здоровьем, которые «приобрели очень прогрессирующую форму». Тогда она заявила, что все ее концерты, которые были запланированы до начала осени, отменены.
Однако, сейчас стало известно, что Zivert вернется на сцену в начале осени — концерт в Тюмени состоится 15 сентября. Он пройдет на площадке спортивного комплекса «Центральный» — ранее его планировалось провести во Дворце спорта «Рубин». Билеты по-прежнему стоят от 2.5 до 7 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский диджей и автор песен Виталий Жариков, известный как Biicla, попал в топ-10 лучших музыкантов по версии Forbes. Он успел провести гастрольный тур по США, но продолжает жить в России.