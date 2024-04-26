В Тюмени назначили новую дату перенесенного концерта певицы Zivert

В конце февраля певица записала видео, в котором подробно рассказала о причинах незапланированного отпуска. По ее словам, ей пришлось прервать карьеру из-за обострившихся проблем со здоровьем, которые «приобрели очень прогрессирующую форму». Тогда она заявила, что все ее концерты, которые были запланированы до начала осени, отменены.