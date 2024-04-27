Уровень воды в реках Тюменской области снова поднялся

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Published Сегодня, 02:17
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По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 27 апреля, уровень воды в реке Ишим не изменился и зафиксировался на отметке в 1024 сантиметра. В Ильинке вода поднялась на 9 сантиметров — до 855 сантиметров, а в Викулово прибыла на 7 сантиметров — до 682 сантиметров.
В Тобольске Иртыш прибавил 19 сантиметров и достиг отметки в 408 сантиметров. В Увате уровень воды в Иртыше поднялся на 8 сантиметров — до 836 сантиметров.
По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол поднялся на 7 сантиметров и составил 512 сантиметров. В Тюмени река Тура поднялась на 14 сантиметров — до 402 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители подтопленной деревни Заворохино Ишимского района отказались эвакуироваться. На переезд согласилась только одна женщина.