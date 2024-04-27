Уровень воды в реках Тюменской области снова поднялся

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 27 апреля, уровень воды в реке Ишим не изменился и зафиксировался на отметке в 1024 сантиметра. В Ильинке вода поднялась на 9 сантиметров — до 855 сантиметров, а в Викулово прибыла на 7 сантиметров — до 682 сантиметров.