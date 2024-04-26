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В тюменской деревне техника МЧС утонула в паводковой воде

В тюменской деревне техника МЧС утонула в паводковой воде

26 апреля 2024, 15:26
Фото: 1MI
В деревне Синицина Ишимского района техника МЧС ушла под воду. Об этом сообщили в car72.

На кадрах видеозаписи, размещенной в сети, видно, как гусеничный транспортер тонет, не выдержав паводка.

Транспортное средство предназначено для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог. Он выдерживает водные преграды и даже болота, но не выдержал силы тюменского паводка.

Комментарий МЧС по Тюменской области по данному инциденту ожидается.

Ранее «Наш город» писал, что до тюменского села Коркино добрался паводок.

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#Нигина Азамова#Происшествия#МЧС#Река#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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