В тюменской деревне техника МЧС утонула в паводковой воде

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
На кадрах видеозаписи, размещенной в сети, видно, как гусеничный транспортер тонет, не выдержав паводка.
Транспортное средство предназначено для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог. Он выдерживает водные преграды и даже болота, но не выдержал силы тюменского паводка.
Комментарий МЧС по Тюменской области по данному инциденту ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что до тюменского села Коркино добрался паводок.