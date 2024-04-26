nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Тюменской области 64-летний мужчина погиб на рыбалке

26 апреля 2024, 13:02
24 апреля 2024 года в 16:00 поступил вызов о происшествии на водоеме в селе Бородино Викуловского района, сообщает МЧС по Тюменской области.

64-летний мужчина ушел на рыбалку, но домой не вернулся. Супруга пропавшего подняла тревогу. На поиски тюменца отправились родственники, которые позже и передали информацию в экстренные службы.

Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины в воде. Он утонул.

Обстоятельства происшествия в данный момент выясняют специалисты.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области загорелась сухая трава у деревни Останино.

Читайте также:
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?79 тюменских семей получили по 50 тысяч рублей из-за затопленных домов
#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#Вода#Рыбак
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Сегодня, 11:05
Катастрофа: из-за прорыва дамбы в Абатском районе начало топить деревню. ВИДЕО
Сегодня, 06:17
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Сегодня, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Сегодня, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Сегодня, 08:28
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Сегодня, 01:00
"