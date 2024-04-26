В Тюменской области 64-летний мужчина погиб на рыбалке

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
64-летний мужчина ушел на рыбалку, но домой не вернулся. Супруга пропавшего подняла тревогу. На поиски тюменца отправились родственники, которые позже и передали информацию в экстренные службы.
Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины в воде. Он утонул.
Обстоятельства происшествия в данный момент выясняют специалисты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области загорелась сухая трава у деревни Останино.