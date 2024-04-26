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В Тюмени банду мигрантов-подростков оставили в СИЗО до 22 июля

В Тюмени банду мигрантов-подростков оставили в СИЗО до 22 июля

26 апреля 2024, 12:41
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы
Сегодня в Центральном районном суде Тюмени меру пресечения продлили банде подростков, которые нападали на тюменцев на улицах и в торговых центрах.
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Суд

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. 18-летний Зие Абилов и 16-летние Илкин Р. и Гусейн Г. будут находиться под стражей до 22 июля 2024 года.

Следствие по их делу продолжается.

Напомним, что группировка подростков вызвала широкий общественный резонанс. Юные мигранты выкладывали в Сеть ролики, которые шокировали общественность. На одном из видео они избивают своего сверстника возле тюменской школы, на другом — они толпой накидываются на жертву: двое держат, один бьет.

Скандал дошел до Госдумы, так как приобрел «оттенок» межнационального конфликта. По некоторым данным, участники группировки оскорбляли представителей русской национальности. Депутаты и общественники тотчас отреагировали на ситуацию и обратились к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот проконтролировал ход дела, когда злодеев задержали. Общественники не исключают, что агрессивная компания может быть причастна и к другим нападениям.

В данный момент следствие пытается выяснить причастность группировки к другим эпизодам нападения на тюменских подростков.

Ранее «Наш город» писал, что над тюменскими лесами заметили беспилотники.

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