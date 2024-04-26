В Тюмени банду мигрантов-подростков оставили в СИЗО до 22 июля

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. 18-летний Зие Абилов и 16-летние Илкин Р. и Гусейн Г. будут находиться под стражей до 22 июля 2024 года.
Следствие по их делу продолжается.
Напомним, что группировка подростков вызвала широкий общественный резонанс. Юные мигранты выкладывали в Сеть ролики, которые шокировали общественность. На одном из видео они избивают своего сверстника возле тюменской школы, на другом — они толпой накидываются на жертву: двое держат, один бьет.
Скандал дошел до Госдумы, так как приобрел «оттенок» межнационального конфликта. По некоторым данным, участники группировки оскорбляли представителей русской национальности. Депутаты и общественники тотчас отреагировали на ситуацию и обратились к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот проконтролировал ход дела, когда злодеев задержали. Общественники не исключают, что агрессивная компания может быть причастна и к другим нападениям.
В данный момент следствие пытается выяснить причастность группировки к другим эпизодам нападения на тюменских подростков.
Ранее «Наш город» писал, что над тюменскими лесами заметили беспилотники.