В Тюмени банду мигрантов-подростков оставили в СИЗО до 22 июля

Скандал дошел до Госдумы, так как приобрел «оттенок» межнационального конфликта. По некоторым данным, участники группировки оскорбляли представителей русской национальности. Депутаты и общественники тотчас отреагировали на ситуацию и обратились к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот проконтролировал ход дела, когда злодеев задержали. Общественники не исключают, что агрессивная компания может быть причастна и к другим нападениям.