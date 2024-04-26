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Updated Сегодня, 12:24

В тюменских паводках могут быть виноваты застройщики

В тюменских паводках могут быть виноваты застройщики

26 апреля 2024, 12:22
Фото: 1MI
Тюменская область в этом году сильно страдает от паводка. Вода в реках поднялась до критического уровня — топит населенные пункты и федеральные трассы.

Инженер- геохимик Сергей Якуцени рассказал «Новым известиям», что во всем могут быть виноваты неуемные аппетиты застройщиков, которые не слушают предупреждения специалистов.

Каналы засыпаны, а возможности потока рек перекрыты, отмечает специалист. Малые и средние реки перекрыты большим количеством дамб в интересах малых агрохозяйств — все это нарушает нормальное течение воды.

Плотины часто устанавливают без разрешительной документации и крупные застройщики:

«О последствиях такого рода застройки инженеры-геологи, изыскатели, географы и гидрографы предупреждали неоднократно, но их голоса ничтожны на фоне той нормы прибыли, которую приносит последние годы массовая жилая застройка», — резюмирует инженер-геохимик.
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#Нигина Азамова#Общество#Река#Вода#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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