В тюменских паводках могут быть виноваты застройщики

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Инженер- геохимик Сергей Якуцени рассказал «Новым известиям», что во всем могут быть виноваты неуемные аппетиты застройщиков, которые не слушают предупреждения специалистов.
Каналы засыпаны, а возможности потока рек перекрыты, отмечает специалист. Малые и средние реки перекрыты большим количеством дамб в интересах малых агрохозяйств — все это нарушает нормальное течение воды.
Плотины часто устанавливают без разрешительной документации и крупные застройщики:
«О последствиях такого рода застройки инженеры-геологи, изыскатели, географы и гидрографы предупреждали неоднократно, но их голоса ничтожны на фоне той нормы прибыли, которую приносит последние годы массовая жилая застройка», — резюмирует инженер-геохимик.