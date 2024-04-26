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Трассу Тюмень-Омск может затопить уже к воскресенью

Трассу Тюмень-Омск может затопить уже к воскресенью

26 апреля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе стремительно растет. В связи с этим возрастает риск затопления федеральной трассы Тюмень-Омск.

Ситуация становится все более напряженной. До достижения критической отметки уровня воды осталось 7 сантиметров.

Местные жители и водители встревожены, так как участок трассы используется для выезда из населенных пунктов, а по трассе ездят грузовые авто. Потоп станет серьезным препятствием.

Местных жителей призывают быть бдительнее и не выезжать на трассу. Автомобилистам лучше поискать альтернативные маршруты.

Ранее «Наш город» писал, что паводок в Абатском районе показали на Первом канале.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Эвакуация#Река#Вода#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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