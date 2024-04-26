Трассу Тюмень-Омск может затопить уже к воскресенью

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Ситуация становится все более напряженной. До достижения критической отметки уровня воды осталось 7 сантиметров.
Местные жители и водители встревожены, так как участок трассы используется для выезда из населенных пунктов, а по трассе ездят грузовые авто. Потоп станет серьезным препятствием.
Местных жителей призывают быть бдительнее и не выезжать на трассу. Автомобилистам лучше поискать альтернативные маршруты.
Ранее «Наш город» писал, что паводок в Абатском районе показали на Первом канале.