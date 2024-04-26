Тяжелый паводок в Абатском районе показали на Первом канале

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
На ситуацию с половодьем и прибывающей из Ишима водой обратили внимание и на Первом канале. Как рассказали в эфире программы «Время» сейчас ситуация находится под контролем, но прибытия воды ожидают по всему Абатскому району, в том числе в Ишиме, откуда паводок немного отступил в конце прошлой недели.
Сейчас спасатели продолжают эвакуацию из района и пытаются остановить увеличивающийся уровень воды.
Напомним, сейчас спасатели работают в районе деревне Кареглазова Абатского района, продолжая строить укрепления против воды и подкладывая мешки с песком. Кроме того, сотрудники МЧС дежурят и на дамбах по всему району, отслеживая уровень воды ежедневно.
Ранее «Наш Город» рассказывал о сроках паводка в области и когда, по прогнозам, он может отступить.