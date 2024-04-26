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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Пик паводка в Абатском районе Тюменской области ожидается сегодня

Тяжелый паводок в Абатском районе показали на Первом канале

26 апреля 2024, 09:01
Фото: nashgorod.ru

Пик паводка в Абатском районе Тюменской области ожидается сегодня

Из-за уровня подъема воды в реке Ишим Абатский район может пострадать больше всех. Сегодня там ожидается пик половодья.

На ситуацию с половодьем и прибывающей из Ишима водой обратили внимание и на Первом канале. Как рассказали в эфире программы «Время» сейчас ситуация находится под контролем, но прибытия воды ожидают по всему Абатскому району, в том числе в Ишиме, откуда паводок немного отступил в конце прошлой недели.

Сейчас спасатели продолжают эвакуацию из района и пытаются остановить увеличивающийся уровень воды.

Фото: nashgorod.ru

Напомним, сейчас спасатели работают в районе деревне Кареглазова Абатского района, продолжая строить укрепления против воды и подкладывая мешки с песком. Кроме того, сотрудники МЧС дежурят и на дамбах по всему району, отслеживая уровень воды ежедневно.

Ранее «Наш Город» рассказывал о сроках паводка в области и когда, по прогнозам, он может отступить.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#МЧС#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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