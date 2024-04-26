Тяжелый паводок в Абатском районе показали на Первом канале

На ситуацию с половодьем и прибывающей из Ишима водой обратили внимание и на Первом канале. Как рассказали в эфире программы «Время» сейчас ситуация находится под контролем, но прибытия воды ожидают по всему Абатскому району, в том числе в Ишиме, откуда паводок немного отступил в конце прошлой недели.