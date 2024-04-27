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Экс-глава ГИБДД Тюменской области Селюнин, осужденный за взятки, вернулся с СВО

Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за продажу водительских прав, вернулся с СВО

27 апреля 2024, 04:03
Фото: 1MI

Экс-глава ГИБДД Тюменской области Селюнин, осужденный за взятки, вернулся с СВО

Экс-руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Александр Селюнин вернулся в Тюмень из зоны специальной военной операции. На фронте он пробыл ровно шесть месяцев — на такой срок был подписан контракт с Министерством обороны.
«Селюнин находился в зоне СВО ровно полгода и по истечению контракта, подписанного с Минобороны, вернулся к семье», — сообщил 72.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.

Александр Селюнин был задержан в апреле 2021 года по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с августа по октябрь 2020 года Селюнин за вознаграждение помогал получать желающим водительские удостоверения без сдачи экзаменов в ГИБДД.

До июня 2022 года Селюнин находился в СИЗО, из органов был уволен по выслуге лет. В июне 2022 года суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Также суд лишил его звания «полковник полиции» и возможности занимать должности на госслужбе в течение 4 лет.

Осенью 2023 года стало известно, что Александр Селюнин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции штурмовиком.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб боец из Тюменской области Дмитрий Тибейкин. В мае этого года ему бы исполнилось 22 года.

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