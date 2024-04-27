Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за продажу водительских прав, вернулся с СВО

До июня 2022 года Селюнин находился в СИЗО, из органов был уволен по выслуге лет. В июне 2022 года суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Также суд лишил его звания «полковник полиции» и возможности занимать должности на госслужбе в течение 4 лет.