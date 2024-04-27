Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за продажу водительских прав, вернулся с СВО

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
«Селюнин находился в зоне СВО ровно полгода и по истечению контракта, подписанного с Минобороны, вернулся к семье», — сообщил 72.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.
Александр Селюнин был задержан в апреле 2021 года по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с августа по октябрь 2020 года Селюнин за вознаграждение помогал получать желающим водительские удостоверения без сдачи экзаменов в ГИБДД.
До июня 2022 года Селюнин находился в СИЗО, из органов был уволен по выслуге лет. В июне 2022 года суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Также суд лишил его звания «полковник полиции» и возможности занимать должности на госслужбе в течение 4 лет.
Осенью 2023 года стало известно, что Александр Селюнин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции штурмовиком.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб боец из Тюменской области Дмитрий Тибейкин. В мае этого года ему бы исполнилось 22 года.