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В Тюменской области школьница сломала грудной позвонок на уроке физкультуры

На уроке физкультуры тюменская школьница сломала грудной позвонок

27 апреля 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Тюменской области школьница сломала грудной позвонок на уроке физкультуры

На уроке пятиклассники отрабатывали кувырки на матах. Во время выполнения упражнения девочка упала спиной на пол.

Судмедэксперт установил, что в результате падения школьница получила закрытый перелом третьего грудного позвонка. Прокурор просил суд взыскать в пользу пострадавшей 17.9 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба и 350 тысяч компенсации морального вреда.

В зале суда представитель Омутинской СОШ исковые требования признала частично. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на перекрестке в Тюмени 8-летний мальчик попал под колеса машины. Ребенок не слез с самоката перед тем, как пересечь дорогу по «зебре».

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Школы#Травмы#Новости тюмени#Компенсации#Компенсация морального вреда
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