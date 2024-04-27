На уроке физкультуры тюменская школьница сломала грудной позвонок

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Судмедэксперт установил, что в результате падения школьница получила закрытый перелом третьего грудного позвонка. Прокурор просил суд взыскать в пользу пострадавшей 17.9 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба и 350 тысяч компенсации морального вреда.
В зале суда представитель Омутинской СОШ исковые требования признала частично. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.
Ранее «Наш город» сообщал, что на перекрестке в Тюмени 8-летний мальчик попал под колеса машины. Ребенок не слез с самоката перед тем, как пересечь дорогу по «зебре».