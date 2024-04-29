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Лесной массив в районе Комарово в Тюмени начнут благоустраивать в 2024 году

Парк в районе Комарово в Тюмени благоустроят через три года

29 апреля 2024, 11:46
Фото: 1MI

Лесной массив в районе Комарово в Тюмени начнут благоустраивать в 2024 году

Лесной массив в районе микрорайона Комарово начнут благоустраивать в этом году. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Работы по обустройству новой зоны отдыха продлятся в течение трех лет — до 30 декабря 20256 года. Контракт стоимостью 783,7 миллиона рублей был заключен в марте этого года с ООО «Региональные строительные технологии». Компания стала единственным участников аукциона.

Согласно документам опубликованным на Госзакупках, в парке обустроят зоны барбекю, площадки для занятия йогой, веревочный парк, площадки для детей с ограниченными возможностями, скейтпарк, зоны барбекю. В зимнее время года здесь можно будет покататься на лыжах — будет работать прокат спортивного инвентаря. Также в парке обустроят площадки для дрессировки собак.

Напомним, проект благоустройства парка в районе Комарово была подготовлен еще в 2023 году. Разработкой документации занималась компания ООО «Уралтрансинвест». Из бюджета на эти цели потратили 4,7 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Парк#Комарово
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