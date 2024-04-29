Парк в районе Комарово в Тюмени благоустроят через три года

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Работы по обустройству новой зоны отдыха продлятся в течение трех лет — до 30 декабря 20256 года. Контракт стоимостью 783,7 миллиона рублей был заключен в марте этого года с ООО «Региональные строительные технологии». Компания стала единственным участников аукциона.
Согласно документам опубликованным на Госзакупках, в парке обустроят зоны барбекю, площадки для занятия йогой, веревочный парк, площадки для детей с ограниченными возможностями, скейтпарк, зоны барбекю. В зимнее время года здесь можно будет покататься на лыжах — будет работать прокат спортивного инвентаря. Также в парке обустроят площадки для дрессировки собак.
Напомним, проект благоустройства парка в районе Комарово была подготовлен еще в 2023 году. Разработкой документации занималась компания ООО «Уралтрансинвест». Из бюджета на эти цели потратили 4,7 миллиона рублей.