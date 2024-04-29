Парк в районе Комарово в Тюмени благоустроят через три года

Согласно документам опубликованным на Госзакупках, в парке обустроят зоны барбекю, площадки для занятия йогой, веревочный парк, площадки для детей с ограниченными возможностями, скейтпарк, зоны барбекю. В зимнее время года здесь можно будет покататься на лыжах — будет работать прокат спортивного инвентаря. Также в парке обустроят площадки для дрессировки собак.