Бюджетные вина в магазинах Тюмени подорожают в мае на 20%

При этом существенно сократится доля импортных вин на рынке из-за санкций и заградительных пошлин. В 2023 году таможенные сборы на вино, поставляемое из недружественных стран были увеличены с 12,5% до 20%. В августе прошлого года поставки алкоголя из Европы опали на 37,2%. В настоящее время большая часть продаваемых в магазинах импортных вин — остатки со складов, которые были завезены до момента роста таможенных сборов, пишет РБК Тюмень.