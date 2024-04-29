nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Тюмени с 1 мая на 20% вырастут цены на бюджетные вина

Бюджетные вина в магазинах Тюмени подорожают в мае на 20%

29 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI

В Тюмени с 1 мая на 20% вырастут цены на бюджетные вина

В Тюмени в ближайшее время подорожает вино из-за повышения с 1 мая акциза на данный вид алкогольных напитков практически в три раза. По прогнозам экспертов, наибольший рост затронет вина из бюджетного сегмента.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Кырлана Марчела, если ранее бутылку вина из бюджетной серии можно было купить за 500-700 рублей, то после увеличения размера акциза стоимость увеличится на 15-20%. При этом цена на более дорогие (более 1 тысячи рублей) возрастет на 7-10%.

При этом существенно сократится доля импортных вин на рынке из-за санкций и заградительных пошлин. В 2023 году таможенные сборы на вино, поставляемое из недружественных стран были увеличены с 12,5% до 20%. В августе прошлого года поставки алкоголя из Европы опали на 37,2%. В настоящее время большая часть продаваемых в магазинах импортных вин — остатки со складов, которые были завезены до момента роста таможенных сборов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 мая к обязательной маркировке товаров в рамках системы «Честный знак» присоединится молочная продукция. Это значит, что на кассе продавец не сможет пробить покупателю продукт с истекшим сроком годности.

Читайте также:
Набережную затопит? Что происходит с Турой в ТюмениВ селе Упорово уровень воды в Тоболе не превысит отметку исторического максимумаБолее 100 тысяч рублей готовы платить курьерам в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Рост цен#Новости тюмени#Вино
Подпишитесь
Рост за сутки более чем на метр: вода в реке Ишим продолжает прибывать
Сегодня, 04:03
Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike
Сегодня, 05:25
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
Вчера, 01:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
27 апреля, 07:00
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
Вчера, 01:07
"