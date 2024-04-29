Бюджетные вина в магазинах Тюмени подорожают в мае на 20%

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Кырлана Марчела, если ранее бутылку вина из бюджетной серии можно было купить за 500-700 рублей, то после увеличения размера акциза стоимость увеличится на 15-20%. При этом цена на более дорогие (более 1 тысячи рублей) возрастет на 7-10%.
При этом существенно сократится доля импортных вин на рынке из-за санкций и заградительных пошлин. В 2023 году таможенные сборы на вино, поставляемое из недружественных стран были увеличены с 12,5% до 20%. В августе прошлого года поставки алкоголя из Европы опали на 37,2%. В настоящее время большая часть продаваемых в магазинах импортных вин — остатки со складов, которые были завезены до момента роста таможенных сборов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 мая к обязательной маркировке товаров в рамках системы «Честный знак» присоединится молочная продукция. Это значит, что на кассе продавец не сможет пробить покупателю продукт с истекшим сроком годности.