Вода отрезала от «большой земли» 14 сел и деревень Абатского района

В Абатском районе эвакуировали более 1 300 человек из зоны паводка

Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов Абатского района, находящихся в зоне паводка. По словам главы администрации муниципалитета Игоря Васильева, в настоящее время от «большой земли» в районе отрезаны 14 населенных пунктов.