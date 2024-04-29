Вода отрезала от «большой земли» 14 сел и деревень Абатского района

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Кроме того, вода затопила порядка одиннадцати дорог областного значений. В муниципалитете организованы четыре лодочные переправы, работают пункты временного размещения.
«Высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка село Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Однако в силу естественных фильтрационных процессов возникает риск намокания и сползания тела дамб. Еще раз призываю — эвакуируйтесь», обратился к жителмя района отметил глава муниципалитета.
В целом в Тюменской области, по данным МЧС России, на сегодняшний день в зоне паводка находятся 32 населенных пункта. Водой затоплены 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 тысячи 894 приусадебных участка, 9 низководных мостов и более двух десятков низководных мостов.
Спасатели МЧС России перевозят людей из отрезанных водой деревень и сел, их домашних питомцев, доставляют продукты питания и медикаменты
Отметим, уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в понедельник, 29 апреля, достиг рекордного уровня 12,16 метра. В районе Викулово вода в Ишиме поднялась до 901 сантиметра — до достижения критической отметки осталось менее 1 метра.