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В Абатском районе эвакуировали более 1 300 человек из зоны паводка

Вода отрезала от «большой земли» 14 сел и деревень Абатского района

29 апреля 2024, 11:11
Фото: тг-канал Александр Моор

В Абатском районе эвакуировали более 1 300 человек из зоны паводка

Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов Абатского района, находящихся в зоне паводка. По словам главы администрации муниципалитета Игоря Васильева, в настоящее время от «большой земли» в районе отрезаны 14 населенных пунктов.

Кроме того, вода затопила порядка одиннадцати дорог областного значений. В муниципалитете организованы четыре лодочные переправы, работают пункты временного размещения.

«Высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка село Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Однако в силу естественных фильтрационных процессов возникает риск намокания и сползания тела дамб. Еще раз призываю — эвакуируйтесь», обратился к жителмя района отметил глава муниципалитета.

В целом в Тюменской области, по данным МЧС России, на сегодняшний день в зоне паводка находятся 32 населенных пункта. Водой затоплены 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 тысячи 894 приусадебных участка, 9 низководных мостов и более двух десятков низководных мостов.

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Отметим, уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в понедельник, 29 апреля, достиг рекордного уровня 12,16 метра. В районе Викулово вода в Ишиме поднялась до 901 сантиметра — до достижения критической отметки осталось менее 1 метра.

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