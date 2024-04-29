Набережную затопит? Что происходит с Турой в Тюмени

Жители областной столицы отмечают, что Тура в этом году стала похожа на судоходную реку и спорят в социальных сетях о том, затопит ли вода первый уровень набережной в этом году или нет. Большая часть придерживается мнения, что в период паводка уровень воды в Туре не поднимется так высоко, а после и вовсе вновь начнет мелеть.