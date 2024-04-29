Набережную затопит? Что происходит с Турой в Тюмени

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Жители областной столицы отмечают, что Тура в этом году стала похожа на судоходную реку и спорят в социальных сетях о том, затопит ли вода первый уровень набережной в этом году или нет. Большая часть придерживается мнения, что в период паводка уровень воды в Туре не поднимется так высоко, а после и вовсе вновь начнет мелеть.
«Тюмень — первый город, жители которого радуются подъему воды в реке», — шутят горожане.
Согласно данным центра регистра и кадастра, средним для Туры является уровень воды 513 сантиметров. Абсолютным максимумом — отметка в 915 сантиметров. Он был установлен в 1979 году.
Набережную реки Тура в Тюмени за последние десять лет топило несколько раз — в 2014 году вода дошла до второго уровня набережной, тогда вода поднялась до 668 сантиметров. В 2016 году во время половодья в Тюменской области уровень достиг отметки 868 сантиметров. Под воду ушли не только два уровня набережной Туры, но и отдыха в Заречных микрорайонах.
Ранее «Наш Город» писал, что в реках Тюменской области продолжается подъем воды. Наиболее интенсивный рост уровня отмечен в Ишиме с районе села Викулово — за сутки он поднялся более чем на 1 метр.