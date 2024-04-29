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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Тюменцы спорят — затопит набережную Туры или нет

Набережную затопит? Что происходит с Турой в Тюмени

29 апреля 2024, 10:20
Фото: 1MI

Тюменцы спорят — затопит набережную Туры или нет

Уровень воды в тюменской реке Тура за последние сутки поднялся на 11 сантиметров и достиг отметки 436 сантиметров выше нуля поста. Год назад в конце апреля вода в реке не поднималась выше уровня 118 сантиметров.
Сюжет
Тура

Жители областной столицы отмечают, что Тура в этом году стала похожа на судоходную реку и спорят в социальных сетях о том, затопит ли вода первый уровень набережной в этом году или нет. Большая часть придерживается мнения, что в период паводка уровень воды в Туре не поднимется так высоко, а после и вовсе вновь начнет мелеть.

Так выглядит река Тура 29.04.2024Так выглядит река Тура 29.04.2024
Так выглядит река Тура 29.04.2024Так выглядит река Тура 29.04.2024
Так выглядит река Тура 29.04.2024Так выглядит река Тура 29.04.2024
Так выглядит река Тура 29.04.2024
Фото: ЧС Тюмень
«Тюмень — первый город, жители которого радуются подъему воды в реке», — шутят горожане.

Согласно данным центра регистра и кадастра, средним для Туры является уровень воды 513 сантиметров. Абсолютным максимумом — отметка в 915 сантиметров. Он был установлен в 1979 году.

Так выглядела река Тура год назадТак выглядела река Тура год назад
Так выглядела река Тура год назадТак выглядела река Тура год назад
Так выглядела река Тура год назадТак выглядела река Тура год назад
Так выглядела река Тура год назад
Фото: nashgorod.ru

Набережную реки Тура в Тюмени за последние десять лет топило несколько раз — в 2014 году вода дошла до второго уровня набережной, тогда вода поднялась до 668 сантиметров. В 2016 году во время половодья в Тюменской области уровень достиг отметки 868 сантиметров. Под воду ушли не только два уровня набережной Туры, но и отдыха в Заречных микрорайонах.

Тюменец прошел через всю Туру пешком
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Ранее «Наш Город» писал, что в реках Тюменской области продолжается подъем воды. Наиболее интенсивный рост уровня отмечен в Ишиме с районе села Викулово — за сутки он поднялся более чем на 1 метр.

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