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Группу ишимских подростков подозревают в сексуальных домогательствах

Подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школы

29 апреля 2024, 12:29
Фото: 1MI

Группу ишимских подростков подозревают в сексуальных домогательствах

ЧП произошло в начале апреля в Ишимской средней школе № 4. По данным местного паблика вИшиме.орг, четверо учащихся старших классов затащили ученика младших классов в туалет и изнасиловали его.
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Дети

Сообщается, что руководство школы пыталось «замять» вопиющий случай. По данным PARK72.RU, замглавы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко, ранее занимающий пост директора учебного заведения, и нынешний руководитель школы Светлана Разнатовская запретили коллективу общеобразовательного учреждения распространять информацию о случившемся. Пригрозили увольнением.

Однако, «утаить» ЧП не удалось — родители пострадавшего ребенка добились возбуждения уголовного дела в отношении подростков-насильников. В настоящее время малолетние преступники задержаны и отправлены в СИЗО по решению суда. Следственным отделом СК России по Тюменской области города Ишима возбуждено уголовное дело.

«Наш Город» направил запрос в СУ СК по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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