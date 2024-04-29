Подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школы

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Сообщается, что руководство школы пыталось «замять» вопиющий случай. По данным PARK72.RU, замглавы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко, ранее занимающий пост директора учебного заведения, и нынешний руководитель школы Светлана Разнатовская запретили коллективу общеобразовательного учреждения распространять информацию о случившемся. Пригрозили увольнением.
Однако, «утаить» ЧП не удалось — родители пострадавшего ребенка добились возбуждения уголовного дела в отношении подростков-насильников. В настоящее время малолетние преступники задержаны и отправлены в СИЗО по решению суда. Следственным отделом СК России по Тюменской области города Ишима возбуждено уголовное дело.
«Наш Город» направил запрос в СУ СК по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области банду подростков, снимавших избиения школьников на видео, оставили в СИЗО до 22 июня 2024 года. В настоящее время по их делу продолжается следствие.