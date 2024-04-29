Подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школы

Однако, «утаить» ЧП не удалось — родители пострадавшего ребенка добились возбуждения уголовного дела в отношении подростков-насильников. В настоящее время малолетние преступники задержаны и отправлены в СИЗО по решению суда. Следственным отделом СК России по Тюменской области города Ишима возбуждено уголовное дело.