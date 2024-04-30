Вода в Ишиме за сутки поднялась еще на 102 сантиметра

В Абатском районе уровень повысился до 12,21 метра — на 7 сантиметров. Также на 7 сантиметров вода прибыла в реке Ишим в районе города Ишим — до 10,52 метра. В Ильинке Казанского района уровень Ишима пошел на спад — сократился на 7 сантиметров до 858 сантиметров выше нуля поста.