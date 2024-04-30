Вода в Ишиме за сутки поднялась еще на 102 сантиметра

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
В Абатском районе уровень повысился до 12,21 метра — на 7 сантиметров. Также на 7 сантиметров вода прибыла в реке Ишим в районе города Ишим — до 10,52 метра. В Ильинке Казанского района уровень Ишима пошел на спад — сократился на 7 сантиметров до 858 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе в районе Упорово уровень воды увеличился на 37 сантиметров — до 778 сантиметров выше нулевой отметки. В Ялуторовске и Иевлево Тобол поднялся на 15 сантиметров — до 563 и 507 сантиметров соответственно.
В Иртыше вода поднялась за последние 24 часа на 4-14 сантиметров. Наибольший подъем уровня воды отмечен в Тобольске — на 14 сантиметров (479 сантиметров выше нуля поста) и Усть-Ишиме — на 12 сантиметров (695 сантиметров выше нуля поста).
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе из сел и деревень, попавших в зону паводка, эвакуировали более 1,3 тысячи человек. От «большой земли» оказались отрезаны водой 14 поселений района.