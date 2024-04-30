На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения транспорта

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«30 минут инспекторы ГИБДД будут пропускать автомобили сначала в одну сторону, затем 30 минут в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Схема организации движения по участку федеральной трассы Тюмень — Омск разработана совместно со специалистами компании Уралуправтодор.
Улучшение дорожной ситуации в Абатском районе уже отметили водители — по словам автовладельцев, время нахождения в пробке в понедельник вечером сократилось до двух часов.
«Хвост колонны в Тушнолобово, час стояли, потом начали двигаться, довольно быстро. Пробки есть, но проехать можно», — сообщили водители.
Ранее «Наш Город» писал, что в районе федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпей. В настоящее время вода в реке Ишим продолжает прибывать — за последние сутки уровень воды в районе села Абатское поднялся до 12,21 метра при критической отметке 960 сантиметров.