На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения транспорта

Ранее «Наш Город» писал, что в районе федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпей. В настоящее время вода в реке Ишим продолжает прибывать — за последние сутки уровень воды в районе села Абатское поднялся до 12,21 метра при критической отметке 960 сантиметров.