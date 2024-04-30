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Тюменские власти разработали график движения на трассе Тюмень — Омск

На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения транспорта

30 апреля 2024, 05:08

Тюменские власти разработали график движения на трассе Тюмень — Омск

На федеральной трассе Тюмень — Омск введена схема ритмичного реверсивного движения для сокращения пробок. Для транспортных средств теперь в определенное время дня открывают «окна» для проезда по трассе:
  • с 12:00 до 13:00
  • с 19:00 до 20:00
  • с 4:00 до 7:00.
Видео: тг-канал Александр Моор
«30 минут инспекторы ГИБДД будут пропускать автомобили сначала в одну сторону, затем 30 минут в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Схема организации движения по участку федеральной трассы Тюмень — Омск разработана совместно со специалистами компании Уралуправтодор.

Улучшение дорожной ситуации в Абатском районе уже отметили водители — по словам автовладельцев, время нахождения в пробке в понедельник вечером сократилось до двух часов.

«Хвост колонны в Тушнолобово, час стояли, потом начали двигаться, довольно быстро. Пробки есть, но проехать можно», — сообщили водители.
«6-часовые пробки»: протяженность затора на трассе Тюмень — Омск достигла 60 км
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Ранее «Наш Город» писал, что в районе федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпей. В настоящее время вода в реке Ишим продолжает прибывать — за последние сутки уровень воды в районе села Абатское поднялся до 12,21 метра при критической отметке 960 сантиметров.

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