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В Тюмени из-за жары подорожало такси

Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки

18 июня 2024, 02:14
Фото: 1MI

В Тюмени из-за жары подорожало такси

«Эконом» подорожал почти в два раза. Сэкономить у тюменцев не получается и на тарифе «вместе».

Тюменские таксисты вдвое увеличили стоимость поездок в жаркие дни. Цена не упала даже после того, как жара отступила, жалуются горожане.

«Добиралась утром до работы в центр всегда в пределах 350-400 рублей. Сегодня тариф „эконом“ стоил уже 800 рублей. Думала сэкономить и поехать подешевле, но тариф „вместе“ также оказался не из дешевых — 600 рублей. При этом в обычные дни его цена рублей 250. Это началось в те дни, когда в Тюмень пришла жара, но сегодня уже заметнее прохладно, а цены ниже не стали», — рассказала местная жительница Ura.ru.
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В вечернее время ситуация также не меняется. Еще один местный житель утверждает, что стоимость поездок была выше, чем в обычные дни, несмотря на отсутствие пробок.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени работают таксисты без водительских прав. Их отстраняли от управления автомобилем за вождение в пьяном виде.

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