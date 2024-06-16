nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Тюмени может появиться завод по производству игрушек

Завод по производству игрового оборудования планируют построить в Тюмени

16 июня 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Тюмени может появиться завод по производству игрушек

Основатель компании «Умничка», специализирующейся на производстве игрового оборудования, Федор Будылгин планирует открыт в Тюмени завод. На предприятии будут выпускать детские игрушки.

По словам Будылгина, такое решение было принято по итогам стратегической сессии в мае.

«Тюмень — одна из лучших локальных точек. В том числе, с точки зрения логистики. Поэтому приняли решение о строительстве большого инновационного завода. Планируем развивать IT-направление», — сообщил Будылдин.

Заметим, что свою историю предприятие начало именно в Тюмени. Но позже переориентировалось на рынок России. ТПК «Умничка» работает с 2014 года. Основной вид деятельности — производство игр и игрушек. Комплексы компании установлены и работают в социальных учреждениях, на игровых площадка в Тюмени. Согласно порталу Госзакупки, было заключено 150 контрактов на подобные услуги с различными госучреждениями по всей России, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что преподаватель химии из Тюмени Алексей Русских разработал настольную игру по мотивам своего предмета с целью увеличить интерес к данной дисциплине. В планах педагога — создание аналогичной компьютерной игры.

Читайте также:
Ехали в отпуск на юг. Семья с детьми попала в жуткую аварию на «трассе смерти»Пятая трагедия за неделю: на глазах у своей девушки утонул тюменецПланы изменились? Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Игрушки#Игровая площадка#Завод#Игровые комнаты
Подпишитесь
«Под ударом люди среднего возраста»: кто и почему заражается ВИЧ в Тюмени?
14 июня, 06:59
«Судьба по дате рождения»: увлечение натальными картами дошло до Тюмени
14 июня, 09:39
«Куда прешь, курица!»: крик души тюменских автоледи, столкнувшихся с сексизмом
14 июня, 08:04
«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны
14 июня, 06:03
Ты скуф или анк? Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?
14 июня, 05:47
Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?
14 июня, 07:54
"