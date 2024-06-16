Завод по производству игрового оборудования планируют построить в Тюмени

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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По словам Будылгина, такое решение было принято по итогам стратегической сессии в мае.
«Тюмень — одна из лучших локальных точек. В том числе, с точки зрения логистики. Поэтому приняли решение о строительстве большого инновационного завода. Планируем развивать IT-направление», — сообщил Будылдин.
Заметим, что свою историю предприятие начало именно в Тюмени. Но позже переориентировалось на рынок России. ТПК «Умничка» работает с 2014 года. Основной вид деятельности — производство игр и игрушек. Комплексы компании установлены и работают в социальных учреждениях, на игровых площадка в Тюмени. Согласно порталу Госзакупки, было заключено 150 контрактов на подобные услуги с различными госучреждениями по всей России, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что преподаватель химии из Тюмени Алексей Русских разработал настольную игру по мотивам своего предмета с целью увеличить интерес к данной дисциплине. В планах педагога — создание аналогичной компьютерной игры.