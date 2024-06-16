Завод по производству игрового оборудования планируют построить в Тюмени

Заметим, что свою историю предприятие начало именно в Тюмени. Но позже переориентировалось на рынок России. ТПК «Умничка» работает с 2014 года. Основной вид деятельности — производство игр и игрушек. Комплексы компании установлены и работают в социальных учреждениях, на игровых площадка в Тюмени. Согласно порталу Госзакупки, было заключено 150 контрактов на подобные услуги с различными госучреждениями по всей России, пишет РБК Тюмень.