Дачи тюменцев атакуют опасные садовые вредители

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
По словам специалистов, год оказался благоприятным для увеличения численности насекомых.
«Нашествие бабочек-боярышниц — абсолютно естественное явление. Случаются периоды, когда их численность становится либо выше, либо ниже. Боярышницы — широко распространенный вид бабочек в Тюменской области. Они с периодичностью раз в шесть-семь лет дают такую численность. Сейчас как раз такая вспышка», — рассказал «Тюменской линии» профессор кафедры зоологии, эволюционной экологии животных Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Столбов.
Гусеницы у данного вида насекомых имеют черную окраску с двумя желто-оранжевыми полосками по бокам. Они оплетают паутиной верхушки веток и хорошо видны.
Заметить боярышниц можно также на лужах, где они пьют воду, на навозе — получают минеральные вещества. Для людей бабочки ничем не опасны, ими можно любоваться.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вдвое увеличили стоимость поездок в жаркие дни. Цена не упала даже после того, как жара отступила, жалуются горожане.