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Дачи тюменцев атакуют бабочки-боярышницы

Дачи тюменцев атакуют опасные садовые вредители

18 июня 2024, 16:36
Фото: Темы Тюмени

Дачи тюменцев атакуют бабочки-боярышницы

Жители Тюменской области наблюдают нашествия бабочек-боярышниц на своих участках. Такое явление продолжается уже вторую неделю.

По словам специалистов, год оказался благоприятным для увеличения численности насекомых.

«Нашествие бабочек-боярышниц — абсолютно естественное явление. Случаются периоды, когда их численность становится либо выше, либо ниже. Боярышницы — широко распространенный вид бабочек в Тюменской области. Они с периодичностью раз в шесть-семь лет дают такую численность. Сейчас как раз такая вспышка», — рассказал «Тюменской линии» профессор кафедры зоологии, эволюционной экологии животных Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Столбов.

Гусеницы у данного вида насекомых имеют черную окраску с двумя желто-оранжевыми полосками по бокам. Они оплетают паутиной верхушки веток и хорошо видны.

Заметить боярышниц можно также на лужах, где они пьют воду, на навозе — получают минеральные вещества. Для людей бабочки ничем не опасны, ими можно любоваться.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вдвое увеличили стоимость поездок в жаркие дни. Цена не упала даже после того, как жара отступила, жалуются горожане.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Жара#Огород#Садоводы
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