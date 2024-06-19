nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Подержанные автомобили в Тюмени продаются на торгах за час

«Продается все и быстро»: подержанные авто в Тюмени уходят с молотка за час

19 июня 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney

Подержанные автомобили в Тюмени продаются на торгах за час

Еще пару лет назад при торге можно было скинуть с цены около 15%, но сейчас размер скидки заметно сократился. Несмотря на это, автомобили бюджетного класса продаются достаточно быстро.

В Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей, рассказал профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов РБК Тюмень.

«Продается все и быстро, при этом с минимальным торгом. Если вы выкладываете ликвидный автомобиль по рыночной цене, то его заберут в течение часа. Мы дошли до того, что последние два года даже официальные дилеры сами выезжают и ездят на выкуп автомобиля, не нужно даже ехать в салон самому. Такого не было раньше никогда», — пояснил эксперт.
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Узнать подробнее

Сроки продажи авто также сократились. Машина в хорошем состоянии даже при стоимости выше рынка уйдет с молотка за день-два, особенно это касается автомобилей стоимостью до 1.3 миллиона рублей.

«Более дорогие автомобили могут стоять на продаже чуть дольше. Если это более-менее ликвидный автомобиль, то уходит за неделю. При этом последние полтора года сохраняется тенденция, что даже неликвидные автомобили, которые раньше стояли на продаже месяцами, стали продаваться моментально, особенно если их выставляют по рыночной или ниже рыночной цене», — отметил Шагапов.
«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени готовятся к открытию автосалоны белорусских автомобилей. Шоурумы будут размещены под одной крышей с автосалонами Geely.

Читайте также:
Высший балл по ЕГЭ получили еще 15 школьников из Тюменской областиТобольские врачи спасли девочку после укуса гадюкиВ Тюмени на несколько часов закроют набережную из-за выпускников
#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Торги#Авто#Иномарки
Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Вчера, 07:34
Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек
Вчера, 13:38
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Вчера, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Вчера, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Вчера, 08:56
«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых
Вчера, 12:11