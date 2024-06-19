«Продается все и быстро»: подержанные авто в Тюмени уходят с молотка за час

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В Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей, рассказал профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов РБК Тюмень.
«Продается все и быстро, при этом с минимальным торгом. Если вы выкладываете ликвидный автомобиль по рыночной цене, то его заберут в течение часа. Мы дошли до того, что последние два года даже официальные дилеры сами выезжают и ездят на выкуп автомобиля, не нужно даже ехать в салон самому. Такого не было раньше никогда», — пояснил эксперт.
Сроки продажи авто также сократились. Машина в хорошем состоянии даже при стоимости выше рынка уйдет с молотка за день-два, особенно это касается автомобилей стоимостью до 1.3 миллиона рублей.
«Более дорогие автомобили могут стоять на продаже чуть дольше. Если это более-менее ликвидный автомобиль, то уходит за неделю. При этом последние полтора года сохраняется тенденция, что даже неликвидные автомобили, которые раньше стояли на продаже месяцами, стали продаваться моментально, особенно если их выставляют по рыночной или ниже рыночной цене», — отметил Шагапов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени готовятся к открытию автосалоны белорусских автомобилей. Шоурумы будут размещены под одной крышей с автосалонами Geely.