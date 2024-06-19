«Продается все и быстро»: подержанные авто в Тюмени уходят с молотка за час

В Тюмени заметно сократился размер торга при продаже подержанных автомобилей. Еще несколько лет назад при торге можно было скинуть с цены 10-15%, сейчас же машина стоимостью около миллиона рублей обойдется дешевле максимум на 5-10 тысяч рублей, рассказал профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов РБК Тюмень.