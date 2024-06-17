Тюменцы спасли тонущего в пруду парня

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По предварительным данным, пострадавший прыгнул с пирса и пробыл од водой около трех минут.
«До прибытия скорой они пытались его спасти: проводили непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Реанимация прошла успешно, и после того как появился пульс и дыхание, мужчину уложили на бок и накрыли полотенцем, чтобы согреть», — сказано в сообщении депздрава.
Прибывшие медики зафиксировали шейный отдел позвоночника и доставили пациента в больницу. Подробности о состоянии здоровья пострадавшего не уточняются.
Ранее «Наш город» рассказывал, где и из-за чего тонут жители Тюменской области.