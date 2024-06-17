nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменцы спасли тонущего в пруду парня

Тюменцы спасли тонущего в пруду парня

17 июня 2024, 12:25
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Жители Тюмени спасли 20-летнего парня, который тонул в Чистом пруду. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

По предварительным данным, пострадавший прыгнул с пирса и пробыл од водой около трех минут.

«До прибытия скорой они пытались его спасти: проводили непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Реанимация прошла успешно, и после того как появился пульс и дыхание, мужчину уложили на бок и накрыли полотенцем, чтобы согреть», — сказано в сообщении депздрава.

Прибывшие медики зафиксировали шейный отдел позвоночника и доставили пациента в больницу. Подробности о состоянии здоровья пострадавшего не уточняются.

Ранее «Наш город» рассказывал, где и из-за чего тонут жители Тюменской области.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Скорая помощь#Водоемы
Подпишитесь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Сегодня, 07:31
Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Сегодня, 06:06
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Сегодня, 09:48
Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
Сегодня, 09:37
Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Сегодня, 03:02
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Сегодня, 10:23