Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Первая в этом году трагедия на воде произошла 11 июня в Ишиме — на реке Исток. Второго утопленника обнаружили 12 июня в тюменском озере Круглое. В тот же день еще один мужчина погиб в озере Нижнее Кривое. Девочки 14 и 16 лет утонули 14 июня в Туре. Там же 15 июня погиб еще один местный житель.
В прошлом году в водоемах региона погибли 35 человек, из них 9 детей. В 2022 году жертв было больше — 46 человек, из которых 7 были несовершеннолетними. Несмотря на то, что общая численность смертей снижается, число погибших несовершеннолетних растет. Более того, ВОЗ отмечает, что утопление — третья по значимости причина смерти лиц до 18 лет во всем мире. А наибольшему риску подвержены дети младше 5 лет.
Эксперты отмечают, что дети, как и взрослые, не кричат и не зовут на помощь, когда тонут, концентрируя усилия на попытках спастись самостоятельно.
«Касательно детей, их компенсаторные возможности ограничены, в связи с чем они быстро теряют сознание, находясь некоторое время под водой, и это происходит гораздо быстрее, чем со взрослыми», — отмечают эксперты медицинского блока страховой компании «Согласие».
Однако у любой трагической истории есть первопричина. В МЧС России по Тюменской области отмечают, что в 30% случаев смертей на водоемах региона произошли на запрещенных для купания объектах. В остальных случаях причиной смерти стало нарушение правил безопасности, об этом рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Аксарин.
«Родителям необходимо не оставлять своих детей без присмотра. Если вы отправляете ребенка к родственникам за город, то объясните им, как вести себя на воде. А если ребенок не умеет плавать, то его вовсе не стоит пускать к водоему. И разумеется нельзя купаться в водоемах, дно которых не исследовано», — предупреждает Аксарин.
Однако в этом году люди пока тонули только в местах, где купание запрещено. Причем горожане винят в произошедшем не людей, проигнорировавших запрет на купание, а серьезный дефицит водоемов, в которых купаться разрешено. Народ считает недостаточными 6 объектов, где людям разрешили купаться, а потому видят в этом причину произошедших трагедий.
В тридцатиградусную жару, которая царила в Тюменской области всю прошлую неделю, люди активно тянулись к водоемам. Однако единственное место в пределах города, где официально разрешено купание — это пруд Лесной, который не отличается большими объемами и зачастую все места на одноименной базе отдыха, где находится озеро, заняты.
Кажется, что остается еще 5 вариантов, однако не все так просто. В акваторию озера Арсеньевское, которое находится на территории детского лагеря «Ребячья республика», просто так не попасть — это место для детей, отдыхающих по путевкам. Второе разрешенное место находится на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» и тоже недоступно обычному тюменцу.
Еще 2 разрешенных водоема находятся на территории оздоровительных центров «Сибирь» и «Серебряный бор». Попасть туда на выходные можно, но все же это пространство адаптировано под постояльцев.
И единственное оставшееся место, купание в котором официально разрешено Роспотребнадзором, это — база отдыха «Верхний Бор». Вход на территорию платный, к тому же придется простоять в очереди — сюда съезжаются толпы тюменцев каждые выходные.
С учетом того, что в Тюмени проживает 861 096 человек, получается, что всем им нужно как-то уместиться в озере Верхнее Кривое, да еще и в его разрешенной части. Но даже если считать доступными все 6 разрешенных водоемов, то получается, что на один водный объект у нас приходится 143 516 тюменцев. Отметим, что в прошлом году этот показатель был ниже — 69 тысяч человек на водоем. Но вместо 11 разрешенных объектов для купания у нас пока 6, а численность населения города активно растет.
Хотя, если заглянуть в реестр водных объектов Тюмени, то там фигурирует аж 39 водоемов. А потому нельзя сказать, что расположение города ограничивает людей в безопасности купании. Проблема в том, что большинство озер и прудов сейчас небезопасны и непригодны для использования. Хотя многие эксперты говорят о том, что их можно было привести в порядок.
«Есть средства, которые позволяют расчистить водоем, облагородить его и сделать пригодным для использование. Но это требует серьезных вложений и привлечения специалистов высокого уровня», — объясняет гидролог Сергей Демченко.
Однако на проблему отсутствия водоемов в городе жалуются уже больше десятка лет. Тюменцы требуют организовать территорию, где можно будет купаться бесплатно и безопасно. Альберт Фахрутдинов, член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Тюменской области вовсе предлагал заняться расчисткой Туры, чтобы река стала пригодной для купания.
«Бюджет Тюменской области выделяет денежные средства на очистку реки Тобол и это прекрасно, но почему мы не занимаемся расчисткой Туры? Ведь об этом говорил еще Владимир Якушев, когда был губернатором», — говорит он.
А потому купание тюменцев в запрещенный водоемах вполне объяснимо. Горожанам практически не оставляют выбора. Причем Тюмень богата на водные объекты, но бюджетов на их расчистку пока нет. А значит люди будут продолжать стягиваться к опасным водоемам и рисковать своей жизнью.