Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?

С учетом того, что в Тюмени проживает 861 096 человек, получается, что всем им нужно как-то уместиться в озере Верхнее Кривое, да еще и в его разрешенной части. Но даже если считать доступными все 6 разрешенных водоемов, то получается, что на один водный объект у нас приходится 143 516 тюменцев. Отметим, что в прошлом году этот показатель был ниже — 69 тысяч человек на водоем. Но вместо 11 разрешенных объектов для купания у нас пока 6, а численность населения города активно растет.