Искусственный интеллект теперь наказывает тюменских самокатчиков-нарушителей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В сегодняшнем рейде ГИБДД участие принял также представитель прокатной организации электросамокатов Андрей Снигирев. В ходе проверки были пойманы двое нарушителей, которые на захотели спешиваться на пешеходном переходе — их ожидало двойное наказание.
Первое наказание — от автоинспектора, который составил протокол за административное правонарушение, а второе — от представителя компании по прокату. Последний направил данные нарушителей в сервис компании и пообещал, что система, работающая на базе искусственного интеллекта проанализирует произошедшее и самостоятельно выберет наказание — дополнительный штраф или блокировка аккаунта.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрация Тюмени ввела ограничения скорости для самокатов в 100 зонах — ограничения до 10 км/ч теперь действуют на территории паркингов у торговых центров.