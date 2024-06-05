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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Нарушителей на электросамокатах в Тюмени наказывает искусственный интеллект

Искусственный интеллект теперь наказывает тюменских самокатчиков-нарушителей

5 июня 2024, 12:42
Фото: ГИБДД Тюменской области.
Нарушителей на электросамокатах в Тюмени наказывает искусственный интеллект

Нарушителей на электросамокатах в Тюмени наказывает искусственный интеллект

Очередная проверка показала, что пользователи электросамокатов не знают, что при поезде «зебры» нужно спешиваться. Но теперь нарушители получают на только штраф, но и кару от искусственного интеллекта шеринговой компании, который решает: блокировать аккаунт нарушителя или оштрафовать его.

В сегодняшнем рейде ГИБДД участие принял также представитель прокатной организации электросамокатов Андрей Снигирев. В ходе проверки были пойманы двое нарушителей, которые на захотели спешиваться на пешеходном переходе — их ожидало двойное наказание.

Первое наказание — от автоинспектора, который составил протокол за административное правонарушение, а второе — от представителя компании по прокату. Последний направил данные нарушителей в сервис компании и пообещал, что система, работающая на базе искусственного интеллекта проанализирует произошедшее и самостоятельно выберет наказание — дополнительный штраф или блокировка аккаунта.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрация Тюмени ввела ограничения скорости для самокатов в 100 зонах — ограничения до 10 км/ч теперь действуют на территории паркингов у торговых центров.

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