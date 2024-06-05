Искусственный интеллект теперь наказывает тюменских самокатчиков-нарушителей

Нарушителей на электросамокатах в Тюмени наказывает искусственный интеллект

Очередная проверка показала, что пользователи электросамокатов не знают, что при поезде «зебры» нужно спешиваться. Но теперь нарушители получают на только штраф, но и кару от искусственного интеллекта шеринговой компании, который решает: блокировать аккаунт нарушителя или оштрафовать его.