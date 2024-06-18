«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых

Для самодельного средства стоит налить в небольшой пульвелизатор около 100 миллилитров воды и растворить там 40-50 капель ванильного масла. И в целом, этого будет уже достаточно для того, что насекомые облетали вас стороной, так как запах ванили им неприятен. Но для большей уверенности можно добавить еще 20 капель масла лаванды и 10-15 капель мяты.