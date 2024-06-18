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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых.

«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых

18 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI
Эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых.

Эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых

В Тюмени сезон комаров и мошек в самом разгаре. Вечерами по городу практически невозможно гулять — со всех сторон налетают кровососы, на которых уже не действуют специальные средства. Однако биолог Елена Хазарова поделилась рецептом бюджетного и действенного состава, а «Наш город» его проверил.

Химические средства, которые фигурируют в составах большинства спреев и мазей от комаров и мошек часто оказываются не особо эффективными. Это связано с тем, что насекомые быстро адаптируются к повсеместно используемым составам. Однако биолог Елена Хазарова рассказала, что на деле задача «отпугивателя насекомых» скрыть запах человека, для чего химия может быть не нужна.

«Комары ориентируются на запах человека. Прежде всего это вещества, которые содержатся в кожном сале. Этот запах можно скрыть, вам понадобятся лишь воды и эфирные масла», — говорит эксперт.

Для самодельного средства стоит налить в небольшой пульвелизатор около 100 миллилитров воды и растворить там 40-50 капель ванильного масла. И в целом, этого будет уже достаточно для того, что насекомые облетали вас стороной, так как запах ванили им неприятен. Но для большей уверенности можно добавить еще 20 капель масла лаванды и 10-15 капель мяты.

Корреспондент «Нашего города» создал такое средство и оно показало свою эффективность. Насекомые хоть и подлетали, но не кусали. И двухчасовая прогулка прошла без потери крови. К тому же состав пахнет очень приятно, в отличии от популярных репеллентов.

Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы жалуются на насекомых, кучкующихся на пляжах и озерах.

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