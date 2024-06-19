Нелегальная экзотика: из Тюмени выдворят двух нигерийских проституток

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Двух африканских проституток выдворят из Тюмени на родину. Одна из них — Мариам, приехала в Москву 24 июня 2018 года по туристической визе и через месяц должна была вернуться в Нигерию, но вместо этого перебралась в Тюмень, где прожила почти шесть лет.
На жизнь девушка зарабатывала проституцией, ее услуги стоили 2.5 тысячи рублей в час. Клиентов ей подыскивала хозяйка арендованной квартиры. Спустя некоторое время Мириам пригласила на заработки свою подругу, которая попала в Тюмень из Нигерии тем же способом.
По решению Центрального районного суда Тюмени обе девушки оштрафованы на две тысячи рублей. Их ждет возвращение на родину, которого они будут дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали участковых и замначальника отдела полиции. Их подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов.