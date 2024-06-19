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Published Сегодня, 07:31

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В Тюмени поймали двух нелегальных проституток из Нигерии

Нелегальная экзотика: из Тюмени выдворят двух нигерийских проституток

19 июня 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Тюмени поймали двух нелегальных проституток из Нигерии

Одна из девушек перебралась в Тюмень еще в 2018 году. Заметив повышенный спрос на свое тело, она пригласила на заработки свою подругу.

Двух африканских проституток выдворят из Тюмени на родину. Одна из них — Мариам, приехала в Москву 24 июня 2018 года по туристической визе и через месяц должна была вернуться в Нигерию, но вместо этого перебралась в Тюмень, где прожила почти шесть лет.

На жизнь девушка зарабатывала проституцией, ее услуги стоили 2.5 тысячи рублей в час. Клиентов ей подыскивала хозяйка арендованной квартиры. Спустя некоторое время Мириам пригласила на заработки свою подругу, которая попала в Тюмень из Нигерии тем же способом.

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По решению Центрального районного суда Тюмени обе девушки оштрафованы на две тысячи рублей. Их ждет возвращение на родину, которого они будут дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали участковых и замначальника отдела полиции. Их подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов.

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