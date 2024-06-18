«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
На прошлой неделе плакаты и с призывом не рожать от иностранцев заметили в микрорайоне Мелиораторов. На этой неделе аналогичные листовки заметили в районе ЖК «Акварель».
«Нашли такие же листовки как на Голышева. В подъезде и возле него. Вероятнее всего, это делают одни и те же люди. Многие жильцы на панике, ведь пока это только листочки с угрозами, но вдруг эти люди начнут реально действовать», — рассказывают о произошедшем тюменцы.
Особое беспокойство вызывают приписки, обнаруженные на листовках. Неизвестные желают смерти женщинам, вступившим в отношения с иностранцами. Их называют «чернильницами».
Примечательно, что аналогичные призывы были широко распространены в 2010-х годах. Тогда, в период расцвета социальных сетей, начали создаваться группы, в которых в крайне агрессивной форме осуждались отношения русских женщин с иностранцами.
Ситуация обострилась в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира по футболу и некоторые россиянки стали активно фотографироваться и общаться с иностранными гостями. Примерно к этому периоду привязывают появление термина «Наташка» — так называют русских женщин, которые заинтересованы в отношениях с иностранцами.
Один из самых скандальных пабликов, деятельность которого была завязана на оскорблении «Наташек», известен под названием «Мужское государство»* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ). Глава группы Владислав Поздняков регулярно публиковал истории девушек, которые связались с иностранцами, называя их «чернильницами» и «позором нации». В группе собралось множество единомышленников организатора, которые были очень агрессивно настроены к обсуждаемой группе женщин и регулярно получали их фотографии и личные данные.
«Первое время никто всерьез это не воспринимал. Тогда уже была статья за разжигание ненависти, но группы в интернете казались чем-то абстрактным, я полагаю. Никто тогда не получал статью за пост. Но все изменилось, когда эти ребята вышли на улицы», — рассказывает юрист Павел Шадрин, работавший с жертвами травли.
Сначала подписчики «Мужского государства» устраивали травлю в интернете, заваливая странички женщин, попавших под прицел Позднякова, из-за чего многие женщины удаляли свои страницы и пытались добиться удаления публикаций о них. Причем очень быстро осудительной лексики, автор постов и подписчики перешли к насильственной. Тогда родился прямой призыв к нанесению увечий женщинам, общающимся с иностранцами и лозунг, который заметили в тюменский подъездах, с выражением пожелания смерти.
Однако в социальных сетях все еще не спешили удалять публикации, которые уже пестрили ненавистью ко всем женщинам без разбора. Даже экс-глава «Вконтакте» Павел Дуров говорил о том, что у него нет однозначной юридической оценки, чтобы заблокировать сообщество.
И позже все стало намного серьезнее, разъяренные мужчины, убежденные в том, что борются за нечто праведное, вышли на улицы. В новостных сводках начали появляться жесткие истории нападений сторонников «Мужского государства»* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) на женщин. Избивали не только женщин, которые имели отношения с иностранцами, но и тех, кто недостаточно закрыто одет или попросту чем-то не угодил. Некоторых нападавших связывали с группой, но доказать это было проблематично, а потому указание «Мужского государства»* носило предположительный характер.
«Нельзя было фактически доказать, что человек вдохновился, условно, этой группой и пошел караулить кого-то или применять насилие. Но и у нас были инциденты, когда женщинам поступали угрозы. Но до суда обычно не доходило», — рассказывает юрист Шадирн.
Однако и этого хватило, чтобы привлечь внимание к проблеме. Вскоре группу признали экстремистской, а ее организатора Владислава Позднякова задержали. Ему вменили соответствующую статью за разжигание ненависти, мужчина признал вину еще в период следствия и суд приговорил Владислава Позднякова к двум годам условно.
Считается, что сейчас такой активности у новых и былых последователей Позднякова не наблюдается. Однако похожие паблики все же появляются в сети. Многие убеждены, что группа, которая собрала несколько сотен тысяч подписчиков, все еще жива и лишь раздроблена не более мелкие. В Тюмени в том числе появлялись похожие группы, куда выкладывали фотографии местных жительниц, замеченных в отношениях с иностранцами. Однако они достаточно быстро блокировались. И в последние годы о них никто не вспоминал до появления этих жутких листовок.
Тюменцы, которые первыми нашли листовки, сразу обратились в полицию. Они отметили, что в их районе живет много межнациональных семей и они опасаются радикально настроенных производителей листовок. Заявление приняли, как сообщили «Нашему городу» в УМВД России по Тюменской области, проверка по указанному факту еще проводится. Также источник редакции, близкий к силовым структурам, сообщил, что производство и расклейка таких листовок — прямое разжигание межнациональной розни.
«По данному факту ведется работа, но что-то конкретное говорить пока рано», — объяснил инсайдер.
Адвокат Павел Руснаков уточняет, что для того, чтобы признать содержание распространяемого материала необходимо провести психолого-лингвистическую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет наличие призыва к разжиганию ненависти.
«В этом случае уголовное дело вполне возможно возбудить. Но, опять же, многое зависит от экспертизы. Но, если дело будет возбуждено, то отвечать перед судом придется, как производителю, так и распространителю», — объяснил адвокат в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Однако жители районов, где появились листовки, все же опасаются, что распространители и производители могут начать действовать более радикально и перейти от пропаганды к насилию, как это и было в 2010-х. Тюменцы отмечают, что межнациональная обстановка кажется им неспокойной и вызывает опасения.
Политолог Максим Дерябин также отмечает, что в последние 3-5 лет в регионе, и по стране в целом, ухудшились межнациональные отношения. Причем основной конфликт, как и ранее, касается русских и представителей восточных национальностей.
«Это противопоставление у нас тянется издавна. Но в стране активно пропагандируется политика единства всех народов и многонациональности, упор в том же направлении делается и у нас в регионе. Но раскачивание лодки некоторым недружественным сторонам выгодно, а потому ситуация накаляется», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.
Изучающий межнациональные отношения психолог Петр Зосимов отмечает также, что на фоне разгорающегося конфликта, стирается разница между понятиями «мигрант» и «человек другой национальности». А потому сейчас представителей неславянских наций многие считают чужими и относятся к мигрантам с ярым негативом.
«Обычно деление на „свое“ и „чужое“ усиливается в периоды конфликтов, который сейчас как раз имеется. Даже патриотические лозунги сейчас используют не по назначению, а с целью выжить всех „не славян“ с территории. Я считаю, что такая позиция вызвана страхом перед „чужим“, коим в этом случае выступает иная нация. Полагаю, что и с экстремисткой организацией Позднякова, которая состояла из неуверенных в себе мужчин, почувствовавших конкуренцию», — рассказал «Нашему городу» Зосимов.
Стоит упомянуть, что Тюмень — город, у которого нет коренного населения. Об этом «Нашему городу» рассказал председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин, он также убежден, что в Тюмени для межнационального конфликта нет ни базы, ни оснований, ни причин.
«Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк.
Однако межнациональные конфликты в регионе все же участились. И учитывая, что город и регион богаты разными нациями, разжигание конфликта может привести к последствиям небывалого масштаба. С каждым событием, затрагивающим межнациональные отношения, ситуация усугубляется и представители разных наций начинают смотреть друг на друга с опаской.
Уже сейчас некоторые тюменские женщины, которые находятся в отношениях с восточными мужчинами, побаиваются в одиночку выходить на улицу. Допускается, что создание подобных условий может быть организованной деятельностью. Источник редакции в правоохранительных органах отметил, что в условиях СВО такие методы ведения борьбы могут быть выгодны противнику России для разобщения общества. Однако есть и версия, касающаяся последователей «Мужского государства»*, которые решили вновь заняться пропагандой своей позиции.
Любая из версия является составом уголовного преступления. Сейчас дело остается за правоохранителями, которым нужно выяснить, кому выгодно устрашение русских женщин и разжигание розни.
*организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.