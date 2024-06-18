«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х

Считается, что сейчас такой активности у новых и былых последователей Позднякова не наблюдается. Однако похожие паблики все же появляются в сети. Многие убеждены, что группа, которая собрала несколько сотен тысяч подписчиков, все еще жива и лишь раздроблена не более мелкие. В Тюмени в том числе появлялись похожие группы, куда выкладывали фотографии местных жительниц, замеченных в отношениях с иностранцами. Однако они достаточно быстро блокировались. И в последние годы о них никто не вспоминал до появления этих жутких листовок.