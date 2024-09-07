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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Тюменцы столкнулись с новой проблемой мобильного приложения «Моя школа. Дневник»

Опять сбои: новое приложение «Моя школа» отказывается регистрировать юных тюменцев

7 сентября 2024, 11:29
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы столкнулись с новой проблемой мобильного приложения «Моя школа. Дневник»

По словам родителей тюменских школьников, они не могут зарегистрировать детей, рожденных не в России, несмотря на имеющееся гражданство РФ.
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Дети

По словам горожан, по какой-то причине дети, рожденные за пределами России, не имеют права получать оценки и так же просматривать домашние задания.

«Мой младший брат учится в 4-м классе. Он гражданин России, но родился в Казахстане. На новой платформе „Моя школа“ нужно регистрировать ребенка через „Госуслуги“, но дело в том, что регистрироваться до 14 лет могут только дети с российским свидетельством о рождении», — сообщил 72.RU житель Тюмени Игорь Игнатов.

По словам педагогов школ, в настоящее время специалисты работают над устранением данной проблемы. Правда, пока информации о том, когда она будет решена нет.

Напомним, новое мобильное приложение в образовании «Моя школа. Дневник», ставшее заменой ранее действовавшему приложению «Образование 72», было запущено в работу в конце августа этого года. В департаменте информатизации Тюменской области тогда заверяли, что в новом приложении учтены все ошибки предыдущей программной платформы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школьники#Школы#Новости тюмени#Мобильное приложение
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