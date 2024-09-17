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Posted 17 сентября, 05:21

Published 17 сентября, 05:21

Modified 17 сентября, 05:23

Updated 17 сентября, 05:23

В Тюмени за 22 миллиона рублей благоустроят кладбище, где похоронены бойцы СВО

На благоустройство кладбища, где захоронены тюменские бойцы СВО, потратят миллионы

17 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI

В Тюмени за 22 миллиона рублей благоустроят кладбище, где похоронены бойцы СВО

Сюжет
Благоустройство
Тендер стоимостью 22,7 миллиона рублей размещен на портале Госзакупки. В документации указано, что в срок до 15 ноября 2024 года подрядная организация должна будет привести в порядок сектор 28 кладбища Червишевское-5.

В числе работ — обустройство тротуаров и парковок, работы по озеленению территории. Заявки на участие в закупке будут принимать до 23 сентября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 сентября.

Заметим, что годом ранее на благоустройство сектора 28 из бюджета было потрачено в четыре раза меньше денежных средств — 5,1 миллиона рублей. Работы проводила компания «Стройгрупп».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут до конца осени запустить в работу крематорий, строительство которого ведется на кладбище Червишевское-5. Изначально кремационных комплекс планировали открыть в декабре 2024 года.

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