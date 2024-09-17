На благоустройство кладбища, где захоронены тюменские бойцы СВО, потратят миллионы

Posted 17 сентября, 05:21
Published 17 сентября, 05:21
Modified 17 сентября, 05:23
Updated 17 сентября, 05:23
В числе работ — обустройство тротуаров и парковок, работы по озеленению территории. Заявки на участие в закупке будут принимать до 23 сентября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 сентября.
Заметим, что годом ранее на благоустройство сектора 28 из бюджета было потрачено в четыре раза меньше денежных средств — 5,1 миллиона рублей. Работы проводила компания «Стройгрупп».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут до конца осени запустить в работу крематорий, строительство которого ведется на кладбище Червишевское-5. Изначально кремационных комплекс планировали открыть в декабре 2024 года.