nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 04:40

Published 17 сентября, 04:40

Modified 17 сентября, 05:47

Updated 17 сентября, 05:47

В Тюмени в честь TNF проходит гастрономический фестиваль

От ухи до десертов и кофе: в тюменских ресторанах предлагают блюда с нефтью

17 сентября 2024, 04:40
Фото: ВК Сибирь на вкус

В Тюмени в честь TNF проходит гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Сибирь на вкус» стартовал в Тюмени. Мероприятие, участие в котором принимают 19 ресторанов, приурочено к проведению промышленно-энергетического форума TNF.

По словам организаторов, в меню заведений представлено особое меню — сеты с нефтью и традиционными северными блюдами с муксуном, олениной, сосьвинской селедкой, кедровыми орешками, морошкой и брусникой. К примеру, ресторан «Сыроварня» предлагает гостям сет, в состав которого входят «Стерлядь на гриле», десерт «Нефть» и травяной сбор.

Фото: ВК Сибирь на вкус

Уху из муксуна с нефтью подают в ресторане «Чум» и в «Столице деревень», десерт «Черное золото» можно попробовать в ресторане «Купрум», а в кофейне Bake UP или ресторане армянской кухни выпить кофе «Нефтяная скважина» и напиток «Нефтяные сливки».

Фото: nashgorod.ru

Отметим, гастрофестиваль «Сибирь на вкус» будет проходить в тюменских заведениях до 20 сентября.

Читайте также:
Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха. Когда?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нефть#Нефтегазовый форум#Форум#Ресторан#Фестивали
Подпишитесь
Популярное