От ухи до десертов и кофе: в тюменских ресторанах предлагают блюда с нефтью

По словам организаторов, в меню заведений представлено особое меню — сеты с нефтью и традиционными северными блюдами с муксуном, олениной, сосьвинской селедкой, кедровыми орешками, морошкой и брусникой. К примеру, ресторан «Сыроварня» предлагает гостям сет, в состав которого входят «Стерлядь на гриле», десерт «Нефть» и травяной сбор.