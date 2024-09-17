От ухи до десертов и кофе: в тюменских ресторанах предлагают блюда с нефтью

Posted 17 сентября, 04:40
Published 17 сентября, 04:40
Modified 17 сентября, 05:47
Updated 17 сентября, 05:47
По словам организаторов, в меню заведений представлено особое меню — сеты с нефтью и традиционными северными блюдами с муксуном, олениной, сосьвинской селедкой, кедровыми орешками, морошкой и брусникой. К примеру, ресторан «Сыроварня» предлагает гостям сет, в состав которого входят «Стерлядь на гриле», десерт «Нефть» и травяной сбор.
Уху из муксуна с нефтью подают в ресторане «Чум» и в «Столице деревень», десерт «Черное золото» можно попробовать в ресторане «Купрум», а в кофейне Bake UP или ресторане армянской кухни выпить кофе «Нефтяная скважина» и напиток «Нефтяные сливки».
Отметим, гастрофестиваль «Сибирь на вкус» будет проходить в тюменских заведениях до 20 сентября.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за форума TNF и частично перекрытых улице в центре города, тюменцы попали в километровые пробки на Мельникайте. Затор растянулся от 30 лет Победы до Рижской.