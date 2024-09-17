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Posted 17 сентября, 02:49

Published 17 сентября, 02:49

Modified 17 сентября, 02:51

Updated 17 сентября, 02:51

Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»

Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»

17 сентября 2024, 02:49
Фото: Анастасия Соколова
На конкурсе «Мисс Россия — 2024» Тюмень поедставит Анастасия Соколова. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

Известно, что тюменке 23 года. Она закончила Уральский федеральный университет имени Ельцина.

«Благодарю жизнь за такие возможности», — кратко прокомментировала новость Соколова.

Отметим, что в прошлом году до финала этого конкурса удалось дайти двум тюменкам. Так, Александре Сташкевич удалось попасть в ТОП-10.

Ранее «Наш город» сообщал, что три тюменские девушки вышли в финал «Топ стюардесс 2024». За корону будут бороться 35 участниц. Жюри оценивает не только внешние данные, но и уровень профессионализма.

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