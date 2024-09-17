Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»

Posted 17 сентября, 02:49
Published 17 сентября, 02:49
Modified 17 сентября, 02:51
Updated 17 сентября, 02:51
Известно, что тюменке 23 года. Она закончила Уральский федеральный университет имени Ельцина.
«Благодарю жизнь за такие возможности», — кратко прокомментировала новость Соколова.
Отметим, что в прошлом году до финала этого конкурса удалось дайти двум тюменкам. Так, Александре Сташкевич удалось попасть в ТОП-10.
Ранее «Наш город» сообщал, что три тюменские девушки вышли в финал «Топ стюардесс 2024». За корону будут бороться 35 участниц. Жюри оценивает не только внешние данные, но и уровень профессионализма.