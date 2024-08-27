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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Крематорий в Тюмени откроют до конца 2024 года

Когда в Тюмени откроют крематорий

27 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI

Крематорий в Тюмени откроют до конца 2024 года

Крематорий в Тюмени, строительство которого ведется в настоящее время в районе кладбища Червишевское-5, могут запустить в эксплуатацию до конца осени. Об этом сообщила представитель организации «Луч» Екатерина Мадьярова.

Согласно ранее озвученным планам, кремационный комплекс планировали открыть в декабре 2024 года. Однако работы ведутся с опережением графика.

«При строительстве крематория мы стараемся идти на опережение. Конечно, нам хотелось бы увидеть его открытие уже этой осенью. Строители прилагают для этого максимум усилий. Тюменский крематорий будет первым в регионе, и мы старались сделать так, чтобы он был действительно высокотехнологичным во всех отношениях», — сообщила РБК Тюмень Екатерина Мадьярова.

В Главном управлении строительства Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что работы могут быть завершены раньше планируемого срока. Однако, вполне вероятно, что в результате итоговой проверки могут быть выявлены недочеты.

Напомним, тюменский кремационный комплекс расположится на территории площадью 1,5 тысячи квадратных метров. На его площади разместят залы для прощания, просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха, кафе для поминальных обедов, колумбарий.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Кладбище#Крематорий
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