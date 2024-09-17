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Posted 17 сентября, 05:50

Published 17 сентября, 05:50

Modified 17 сентября, 05:52

Updated 17 сентября, 05:52

Стоимость парковки на форуме TNF составила от 68 до 98 тысяч рублей

Почти 100 тысяч за машиноместо: сколько стоит в Тюмени парковка авто на форуме TNF

17 сентября 2024, 05:50
Фото: 1MI

Стоимость парковки на форуме TNF составила от 68 до 98 тысяч рублей

За парковочное место участникам промышленно-энергетического форума TNF в этом году придется заплатить от 68 тысяч до 98 тысяч рублей. Соответствующие тарифы опубликованы на сайте площадки.
«Стоимость аккредитации с правом заезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров с последующей парковкой стоянке форума — 98 тысяч рублей. Стоимость аккредитации с правом транзитного проезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров — 68 тысяч рублей», — отмечено на сайте.

За парковочное место не нужно платить только участникам TNF, которые выбрали формат VIP стоимостью 1,07 миллиона рублей. Участникам форматов Day Рass за 229 тысяч рублей, Delegatе за 389 тысяч рублей, Premium за 589 тысяч рублей придется заплатить за услуги трансфера и парковочные места.

Ранее «Наш Город» писал, что промышленно-энергетический форум TNF стартовал в Тюмени 16 сентября и будет проходить до 19 сентября. Участие в нем принимают представители нефтегазовой сферы, представители власти.

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