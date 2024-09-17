Почти 100 тысяч за машиноместо: сколько стоит в Тюмени парковка авто на форуме TNF

За парковочное место не нужно платить только участникам TNF, которые выбрали формат VIP стоимостью 1,07 миллиона рублей. Участникам форматов Day Рass за 229 тысяч рублей, Delegatе за 389 тысяч рублей, Premium за 589 тысяч рублей придется заплатить за услуги трансфера и парковочные места.