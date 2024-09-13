Какие ВИПы приедут в Тюмень на форум TNF?

Posted 13 сентября, 14:01
Published 13 сентября, 14:01
Modified 13 сентября, 14:03
Updated 13 сентября, 14:03
По информации URA.RU, в рабочей программе промышленно-энергетического форума TNF-2024 поучаствует министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Министр принял предложение губернатора Тюменской области Александра Моора.
Также на мероприятие собирается министр энергетики России Сергей Цивилев. Почетными гостями масштабного мероприятия станут глава ХМАО Руслан Кухарук и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Согласно сведениям информационного центра правительства Тюменской области, на промышленно-энергетический форум ждут делегации из 47 регионов России, а также представителей Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.
Ранее «Наш город» писал о том, что на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени выступит певец Дмитрий Маликов.