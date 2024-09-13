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Posted 13 сентября, 14:01

Published 13 сентября, 14:01

Modified 13 сентября, 14:03

Updated 13 сентября, 14:03

Какие ВИПы приедут в Тюмень на форум TNF?

Какие ВИПы приедут в Тюмень на форум TNF?

13 сентября 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдет промышленно-энергетический форум TNF-2024. На форум приедут федеральные министры, главы регионов и другие чиновники. Кто именно будет на масштабном мероприятии?

По информации URA.RU, в рабочей программе промышленно-энергетического форума TNF-2024 поучаствует министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Министр принял предложение губернатора Тюменской области Александра Моора.

Также на мероприятие собирается министр энергетики России Сергей Цивилев. Почетными гостями масштабного мероприятия станут глава ХМАО Руслан Кухарук и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Согласно сведениям информационного центра правительства Тюменской области, на промышленно-энергетический форум ждут делегации из 47 регионов России, а также представителей Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.

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Ранее «Наш город» писал о том, что на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени выступит певец Дмитрий Маликов.

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