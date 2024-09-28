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Posted 28 сентября, 11:44

Published 28 сентября, 11:44

Modified 28 сентября, 11:46

Updated 28 сентября, 11:46

В Тюменской области за неделю выявили 326 случаев COVID-19

Опасный вирус: число больных COVID-19 в Тюменской области выросло в три раза

28 сентября 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Тюменской области за неделю выявили 326 случаев COVID-19

Сюжет
Коронавирус
За последнюю неделю в регионе было выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее COVID-19 заболели 282 человека, месяц назад — заболевших было в три раза меньше.

Согласно официальным данным, госпитализировано было 32 человека. Летальных случаев не зарегистрировано.

В целом по России за последнюю неделю, с 16 по 22 сентября, COVID-19 заразились более 36,2 тысячи человек, 2,3 тысячи из них госпитализировали. Зарегистрировано 27 летальных случая. Большая часть заболевших выявлена в Москве — 6,7 тысячи человек, Самарской области (более 3 тысяч случаев), Санкт-Петербурге (около 3 тысяч случаев).

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Ранее «Наш Горд» писал, что в Тюменской области на этой неделе на дистанционное обучение были отправлены 256 классов. Причиной карантина стал рост числа заболевших ОРВИ школьников.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Коронавирус COVID-19#Тюмень#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени
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