Опасный вирус: число больных COVID-19 в Тюменской области выросло в три раза

Posted 28 сентября, 11:44
Published 28 сентября, 11:44
Modified 28 сентября, 11:46
Updated 28 сентября, 11:46
Согласно официальным данным, госпитализировано было 32 человека. Летальных случаев не зарегистрировано.
В целом по России за последнюю неделю, с 16 по 22 сентября, COVID-19 заразились более 36,2 тысячи человек, 2,3 тысячи из них госпитализировали. Зарегистрировано 27 летальных случая. Большая часть заболевших выявлена в Москве — 6,7 тысячи человек, Самарской области (более 3 тысяч случаев), Санкт-Петербурге (около 3 тысяч случаев).
Ранее «Наш Горд» писал, что в Тюменской области на этой неделе на дистанционное обучение были отправлены 256 классов. Причиной карантина стал рост числа заболевших ОРВИ школьников.
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