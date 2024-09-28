Опасный вирус: число больных COVID-19 в Тюменской области выросло в три раза

В целом по России за последнюю неделю, с 16 по 22 сентября, COVID-19 заразились более 36,2 тысячи человек, 2,3 тысячи из них госпитализировали. Зарегистрировано 27 летальных случая. Большая часть заболевших выявлена в Москве — 6,7 тысячи человек, Самарской области (более 3 тысяч случаев), Санкт-Петербурге (около 3 тысяч случаев).