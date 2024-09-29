С банными чанами и саунами: какие дома сдают в аренду тюменцы

В Тюменской области выросло число домов под аренду с банями на 36%

Сюжет Недвижимость

С начала года число домов с банями, саунами, выставленных под аренду в регионе, увеличилось на 36%, с банными чанами — на 47%, с саунами — на 26%. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».