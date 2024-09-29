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Posted 29 сентября, 10:20

Published 29 сентября, 10:20

Modified 29 сентября, 10:48

Updated 29 сентября, 10:48

В Тюменской области выросло число домов под аренду с банями на 36%

С банными чанами и саунами: какие дома сдают в аренду тюменцы

29 сентября 2024, 10:20
Фото: 1MI

В Тюменской области выросло число домов под аренду с банями на 36%

Сюжет
Недвижимость
С начала года число домов с банями, саунами, выставленных под аренду в регионе, увеличилось на 36%, с банными чанами — на 47%, с саунами — на 26%. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».

В целом по России общее предложение посуточной аренды загородного жилья с банями, саунами и банными чанами возросло на 43%, а количество бронирований такого жилья — в три раза. Средняя стоимость суток съема загородного дома достигла 9,9 тысячи рублей.

В Тюменской области средняя цена суток аренды дома с банным чаном составила 8,4 тысячи рублей, с баней — 8,3 тысячи, с сауной — 11 тысяч рублей.

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