С банными чанами и саунами: какие дома сдают в аренду тюменцы

Posted 29 сентября, 10:20
Published 29 сентября, 10:20
Modified 29 сентября, 10:48
Updated 29 сентября, 10:48
В целом по России общее предложение посуточной аренды загородного жилья с банями, саунами и банными чанами возросло на 43%, а количество бронирований такого жилья — в три раза. Средняя стоимость суток съема загородного дома достигла 9,9 тысячи рублей.
В Тюменской области средняя цена суток аренды дома с банным чаном составила 8,4 тысячи рублей, с баней — 8,3 тысячи, с сауной — 11 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год количество выставленных под посуточную аренду загородных домов выросло на 109%, квартир — на 37%.
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