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Posted 29 сентября, 08:59

Published 29 сентября, 08:59

Modified 29 сентября, 08:59

Updated 29 сентября, 08:59

Кому в Тюмени не придется платить за отопление в сентябре

Кому в Тюмени не придется платить за отопление в сентябре

29 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Отопительный сезон стартовал на этой неделе в Тюмени. Подключение жилых домов к теплу вызвало немало вопросов у жителей областной столицы — горожане интересовались, будет ли начислена плата за отопление за сентябрь.

Как выяснилось, большая часть жителей многоквартирных домов получит в октябре платежки без выставленной платы за отопление. По словам генерального директора ТРИЦ Олега Туровинина, такие счета за коммунальные услуги получат тюменцы, проживающие в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета.

«Так как снятие показаний приборов осуществляется с 23-го по 25-е число месяца, то в плата за отопление в сентябре не будет выставлена. Фактическое потребление тепловой энергии попадет в следующий расчетный период», — пояснил 72.RU Олег Туровинин.

И добавил, что исключение составят дома, где не установлены общедомовые приборы учета. В них плата за отопление выставляется по нормативам равными долями на 9 месяцев начиная с сентября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля стоимость тарифа за отопление была увеличена с 1742,28 рубля до 1909,52 рубля. В среднем тюменцам теперь придется платить больше за тепло на 200-400 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон#Коммунальные услуги#Коммунальные тарифы
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