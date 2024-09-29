Кому в Тюмени не придется платить за отопление в сентябре

Posted 29 сентября, 08:59
Published 29 сентября, 08:59
Modified 29 сентября, 08:59
Updated 29 сентября, 08:59
Как выяснилось, большая часть жителей многоквартирных домов получит в октябре платежки без выставленной платы за отопление. По словам генерального директора ТРИЦ Олега Туровинина, такие счета за коммунальные услуги получат тюменцы, проживающие в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета.
«Так как снятие показаний приборов осуществляется с 23-го по 25-е число месяца, то в плата за отопление в сентябре не будет выставлена. Фактическое потребление тепловой энергии попадет в следующий расчетный период», — пояснил 72.RU Олег Туровинин.
И добавил, что исключение составят дома, где не установлены общедомовые приборы учета. В них плата за отопление выставляется по нормативам равными долями на 9 месяцев начиная с сентября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля стоимость тарифа за отопление была увеличена с 1742,28 рубля до 1909,52 рубля. В среднем тюменцам теперь придется платить больше за тепло на 200-400 рублей.
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