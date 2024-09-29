Злостные нарушители: в тюменских шашлычных нашли опасное мясо

Posted 29 сентября, 11:17
Published 29 сентября, 11:17
Modified 29 сентября, 11:19
Updated 29 сентября, 11:19
По данным ведомства, в данных заведениях в начале года также было обнаружено мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность.
«По состоянию на 25 сентября 2024, установлено, что предостережения Россельхознадзора не исполнены и все вышеуказанные общепиты продолжают нарушать ветеринарное законодательство», — отметили в ведомстве.
Предпринимателям повторно объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в трех ресторанах быстрого питания обнаружили подозрительное мясо. На него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
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