nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 11:17

Published 29 сентября, 11:17

Modified 29 сентября, 11:19

Updated 29 сентября, 11:19

В тюменских шашлычных нашли опасное мясо

Злостные нарушители: в тюменских шашлычных нашли опасное мясо

29 сентября 2024, 11:17
Фото: 1MI

В тюменских шашлычных нашли опасное мясо

Тюменские заведения общепита вновь уличили в нарушении ветеринарного законодательства. Несоблюдение ветнорм сотрудники Россельзознадзора выявили в четырех городских кафе: «Киоск шаурмы», «Шаклыкъ №1: top grill», «Шашлык 72 на вынос», кафе «Chef».

По данным ведомства, в данных заведениях в начале года также было обнаружено мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность.

«По состоянию на 25 сентября 2024, установлено, что предостережения Россельхознадзора не исполнены и все вышеуказанные общепиты продолжают нарушать ветеринарное законодательство», — отметили в ведомстве.

Предпринимателям повторно объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Плату за детский сад в Тюмени поднимут в октябре
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в трех ресторанах быстрого питания обнаружили подозрительное мясо. На него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Читайте также:
Тобольский кремль заволокло дымом. Что горит?С банными чанами и саунами: какие дома сдают в аренду тюменцыКому в Тюмени не придется платить за отопление в сентябре
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Мясо#Россельхознадзор#Шашлыки
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика