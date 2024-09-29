Плату за детский сад в Тюмени поднимут в октябре

Posted 29 сентября, 07:54
Published 29 сентября, 07:54
Modified 29 сентября, 07:56
Updated 29 сентября, 07:56
Размер плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 тысячу 560 рублей (ранее 1 400 рублей), полного дня — 3 тысячи 900 рублей (ранее 3 500 рублей), круглосуточного пребывания — 4 тысячи 300 рублей.
Увеличение размера платы обусловлено ростом цен на продукты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 октября начнут действовать новые правила продажи автобусных билетов для детей. Новшество коснется перевозки пассажиров в междугородном сообщении.
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