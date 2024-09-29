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Posted 29 сентября, 07:54

Published 29 сентября, 07:54

Modified 29 сентября, 07:56

Updated 29 сентября, 07:56

В Тюмени плата за детский сад вырастет на 400 рублей

Плату за детский сад в Тюмени поднимут в октябре

29 сентября 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Тюмени плата за детский сад вырастет на 400 рублей

Сюжет
Дети
С 1 октября размер платы за присмотр за ребенком в дошкольных учреждениях вырастет на 400 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени.

Размер плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 тысячу 560 рублей (ранее 1 400 рублей), полного дня — 3 тысячи 900 рублей (ранее 3 500 рублей), круглосуточного пребывания — 4 тысячи 300 рублей.

Увеличение размера платы обусловлено ростом цен на продукты.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 октября начнут действовать новые правила продажи автобусных билетов для детей. Новшество коснется перевозки пассажиров в междугородном сообщении.

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