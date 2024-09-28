Только за деньги: тюменцам запретят бесплатно возить детей в автобусах

Ранее тюменцам предоставлялось право перевозки одного ребенка до пяти лет бесплатно в междугороднем транспорте. Правда, без предоставления отдельного места для сидения. Так как это нарушает правила безопасности перевозок, было принято решение о вводе платы за проезд для детей.