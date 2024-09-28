Только за деньги: тюменцам запретят бесплатно возить детей в автобусах

Posted 28 сентября, 10:18
Published 28 сентября, 10:18
Modified 28 сентября, 11:01
Updated 28 сентября, 11:01
Новшество коснется перевозки пассажиров в междугородном сообщении, где закон запрещает перевозку детей без предоставления им отдельных мест для сидения, оборудованных ремнями безопасности.
«Родители смогут приобрести билеты на проезд 2-х детей не старше 12 лет со скидкой 50%», — пояснили в ГУС Тюменской области.
Ранее тюменцам предоставлялось право перевозки одного ребенка до пяти лет бесплатно в междугороднем транспорте. Правда, без предоставления отдельного места для сидения. Так как это нарушает правила безопасности перевозок, было принято решение о вводе платы за проезд для детей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Патрушева в массовом ДТП травмы получила годовая девочка. Малышка ехала на заднем сиденье автомобиля без детского автокресла.
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