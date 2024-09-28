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Posted 28 сентября, 10:18

Published 28 сентября, 10:18

Modified 28 сентября, 11:01

Updated 28 сентября, 11:01

В Тюменской области с 1 октября запретят возить детей бесплатно в междугородних

Только за деньги: тюменцам запретят бесплатно возить детей в автобусах

28 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI

В Тюменской области с 1 октября запретят возить детей бесплатно в междугородних

Сюжет
Дети
С 1 октября в регионе вступят в силу новые правила продажи билетов для юных горожан. Отныне родители должны будут покупать билеты для детей за 50% стоимости.

Новшество коснется перевозки пассажиров в междугородном сообщении, где закон запрещает перевозку детей без предоставления им отдельных мест для сидения, оборудованных ремнями безопасности.

«Родители смогут приобрести билеты на проезд 2-х детей не старше 12 лет со скидкой 50%», — пояснили в ГУС Тюменской области.

Ранее тюменцам предоставлялось право перевозки одного ребенка до пяти лет бесплатно в междугороднем транспорте. Правда, без предоставления отдельного места для сидения. Так как это нарушает правила безопасности перевозок, было принято решение о вводе платы за проезд для детей.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Патрушева в массовом ДТП травмы получила годовая девочка. Малышка ехала на заднем сиденье автомобиля без детского автокресла.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Дети#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Билеты#Пассажирские перевозки
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