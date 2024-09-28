nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 08:38

Published 28 сентября, 08:38

Modified 28 сентября, 08:40

Updated 28 сентября, 08:40

В районе тюменского аэропорта Плеханово собрались сотни людей

В районе тюменского аэропорта собрались сотни людей. Что случилось?

28 сентября 2024, 08:38
Фото: 1MI

В районе тюменского аэропорта Плеханово собрались сотни людей

Сюжет
ЮТэйр
Сотни тюменцев собрались сегодня в районе аэропорта Плеханово. Сегодня там проходит авиа-спортивное шоу «Плехановские мили» от авиакомпании Utair.

В программе — уникальный забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире, полет Ми-8АМТ и десантирование группы парашютистов, спортивные мероприятия для детей.

В настоящее время в районе аэропорта Плеханово автомобильное движение затруднено.

Каток за 700 миллионов рублей построят в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют в районе Старого Тобольского тракта построить новый хоккейный стадион. В реализацию проекта вложат 15 миллиардов рублей инвестиций.

Читайте также:
Новый хоккейный стадион построят в Тюмени. Где именно?Власти Тюмени продают участок в центре города под КРТ по цене билета в СочиЧиновники администрации Тюмени пересядут на российские авто. На это потратят миллионы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Авиакомпании#Авиация#ЮТэйр#Авиа шоу
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика