В районе тюменского аэропорта собрались сотни людей. Что случилось?

Posted 28 сентября, 08:38
Published 28 сентября, 08:38
Modified 28 сентября, 08:40
Updated 28 сентября, 08:40
В программе — уникальный забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире, полет Ми-8АМТ и десантирование группы парашютистов, спортивные мероприятия для детей.
В настоящее время в районе аэропорта Плеханово автомобильное движение затруднено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют в районе Старого Тобольского тракта построить новый хоккейный стадион. В реализацию проекта вложат 15 миллиардов рублей инвестиций.
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