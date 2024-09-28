Новый хоккейный стадион построят в Тюмени. Где именно?

Posted 28 сентября, 08:05
Published 28 сентября, 08:05
Modified 28 сентября, 11:00
Updated 28 сентября, 11:00
По предварительным данным, в реализацию проекта будет вложено 15 миллиардов рублей. Денежные средства привлекут в раках государственного-частного партнерства. Поиск инвесторов уже начался.
«В настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов для строительства спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тысяч человек. На 2024–2026 годы также запланировано строительство трех ледовых катков, которые позволят разгрузить существующие», — пояснили РБК Тюмень в информационном центре правительства области.
Ранее «Наш Город» писал, что на улице Судоремонтной построят крытый каток за 700 миллионов рублей. Его открытие запланировано на осень 2025 года.
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