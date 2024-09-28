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Posted 28 сентября, 08:05

Published 28 сентября, 08:05

Modified 28 сентября, 11:00

Updated 28 сентября, 11:00

В Тюмени рядом с «Гипер Лентой» построят хоккейный стадион за 15 млрд рублей

Новый хоккейный стадион построят в Тюмени. Где именно?

28 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI

В Тюмени рядом с «Гипер Лентой» построят хоккейный стадион за 15 млрд рублей

Сюжет
Строительство
Власти Тюменской области выбрали участок под строительство нового хоккейного стадиона. Спортивный объект расположится рядом с «Гипер Лентой» районе Старого Тобольского тракта.

По предварительным данным, в реализацию проекта будет вложено 15 миллиардов рублей. Денежные средства привлекут в раках государственного-частного партнерства. Поиск инвесторов уже начался.

«В настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов для строительства спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тысяч человек. На 2024–2026 годы также запланировано строительство трех ледовых катков, которые позволят разгрузить существующие», — пояснили РБК Тюмень в информационном центре правительства области.
Правительство Тюменской области ищет инвестора для строительства ледовой арены
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Ранее «Наш Город» писал, что на улице Судоремонтной построят крытый каток за 700 миллионов рублей. Его открытие запланировано на осень 2025 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Хоккей#Инвестиции
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