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Posted 28 сентября, 07:10

Published 28 сентября, 07:10

Modified 28 сентября, 07:12

Updated 28 сентября, 07:12

Власти Тюмени за 23 тысячи рублей продают участок в центре города под КРТ

Власти Тюмени продают участок в центре города под КРТ по цене билета в Сочи

28 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI

Власти Тюмени за 23 тысячи рублей продают участок в центре города под КРТ

Власти Тюмени выставили на аукцион земельный участок площадью 1,08 гектара в границе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии города.

Указано, что заявки на участие в аукционе будут принимать с 27 сентября по 23 октября 2024 года. Торги состоятся 28 октября.

Начальная цена предмета аукциона составляет 3 тысячи 368 рублей, размер задатка для участия в торгах — 20 тысяч рублей. Шаг аукциона — 3 тысячи 368 рублей.

Согласно документации, компания-победитель торгов должна будет провести в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова КРТ — снести три дома, в том числе один неаварийный, а на их месте построить новые дома в течение пяти лет.

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2030 года построят два крупных деловых центра. Они появятся в районе улиц Пермякова — Энергетиков и на Мориса Тореза.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Торги#Аукцион#КРТ
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