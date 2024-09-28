Власти Тюмени продают участок в центре города под КРТ по цене билета в Сочи

Posted 28 сентября, 07:10
Published 28 сентября, 07:10
Modified 28 сентября, 07:12
Updated 28 сентября, 07:12
Указано, что заявки на участие в аукционе будут принимать с 27 сентября по 23 октября 2024 года. Торги состоятся 28 октября.
Начальная цена предмета аукциона составляет 3 тысячи 368 рублей, размер задатка для участия в торгах — 20 тысяч рублей. Шаг аукциона — 3 тысячи 368 рублей.
Согласно документации, компания-победитель торгов должна будет провести в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова КРТ — снести три дома, в том числе один неаварийный, а на их месте построить новые дома в течение пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2030 года построят два крупных деловых центра. Они появятся в районе улиц Пермякова — Энергетиков и на Мориса Тореза.
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