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Posted 21 сентября, 08:59

Published 21 сентября, 08:59

Modified 21 сентября, 08:59

Updated 21 сентября, 08:59

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма

21 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
Власти Тюменской области намерены развивать туристическую инфраструктуру при помощи программы комплексного развития территорий. Проект изменений в закон региона «О развитии внутреннего и въездного туризма» опубликован на сайте областной думы.

В пояснительной записке указано, что законопроектом предусматривается возможность осуществления комплексного развития территории в целях создания благоприятных условий для развития туризма в Тюменской области.

«Оператором КРТ может быть определено юридическое лицо, которое создано правительством Тюменской области или с уставным капиталом, более 50% доли в котором принадлежит Тюменской области. Оператору КРТ законопроектом предусматривается возможность оказания поддержки в рамках областной целевой программы в сфере развития внутреннего и въездного туризма», — сказано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спрос на термальные источники повысился на 65%. При этом 50% посещающих термы — туристы из Москвы, Югры, Свердловской области и других российских регионов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Туризм#Областная дума#КРТ
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