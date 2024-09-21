КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма

Posted 21 сентября, 08:59
Published 21 сентября, 08:59
Modified 21 сентября, 08:59
Updated 21 сентября, 08:59
В пояснительной записке указано, что законопроектом предусматривается возможность осуществления комплексного развития территории в целях создания благоприятных условий для развития туризма в Тюменской области.
«Оператором КРТ может быть определено юридическое лицо, которое создано правительством Тюменской области или с уставным капиталом, более 50% доли в котором принадлежит Тюменской области. Оператору КРТ законопроектом предусматривается возможность оказания поддержки в рамках областной целевой программы в сфере развития внутреннего и въездного туризма», — сказано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спрос на термальные источники повысился на 65%. При этом 50% посещающих термы — туристы из Москвы, Югры, Свердловской области и других российских регионов.