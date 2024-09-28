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Posted 28 сентября, 06:23

Published 28 сентября, 06:23

Modified 28 сентября, 06:26

Updated 28 сентября, 06:26

В массовой аварии под Тюменью пострадал годовалый ребенок

В массовой аварии под Тюменью пострадал годовалый ребенок

28 сентября 2024, 06:23
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
Дети
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером, 27 сентября, в деревне Патрушева. Там столкнулись Mitsubishi, Toyota, Volkswagen.

По предварительным данным, водитель Toyota нарушил правила очередности проезда и при выезде со второстепенной дороги врезался в едущего по главной дороге Volkswagen. От удара последний отбросило на Mitsubishi, который двигался по встречной полосе.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии ранения получила юная пассажирка Volkswagen — годовалая девочка. Малышку перевозили без детского кресла на заднем сидении автомобиля. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Тюменец ударил водителя трубой после ДТП
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Ранее «Наш Город» писал, что 23 сентября на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 77-летний водитель. Пожилому мужчине стало плохо за рулем, в результате чего он съехал в кювет, где врезался в дерево.

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