В массовой аварии под Тюменью пострадал годовалый ребенок

Posted 28 сентября, 06:23
Published 28 сентября, 06:23
Modified 28 сентября, 06:26
Updated 28 сентября, 06:26
По предварительным данным, водитель Toyota нарушил правила очередности проезда и при выезде со второстепенной дороги врезался в едущего по главной дороге Volkswagen. От удара последний отбросило на Mitsubishi, который двигался по встречной полосе.
В результате аварии ранения получила юная пассажирка Volkswagen — годовалая девочка. Малышку перевозили без детского кресла на заднем сидении автомобиля. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 сентября на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 77-летний водитель. Пожилому мужчине стало плохо за рулем, в результате чего он съехал в кювет, где врезался в дерево.
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