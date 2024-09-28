Тюменские дороги парализовали пробки

Также пробки наблюдаются на Московском тракте — на участке от Амурской до Закалужской и в районе поселка Московский. Затор зарегистрирован на Закалужской, на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Федюнинского — от Федорова до Червишевского тракта.