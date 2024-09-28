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Posted 28 сентября, 09:11

Published 28 сентября, 09:11

Modified 28 сентября, 09:11

Updated 28 сентября, 09:11

Тюменские дороги парализовали пробки

Тюменские дороги парализовали пробки

28 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Пятибалльные пробки зарегистрированы в субботу на городских автодорогах. В областной столице произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, в связи с ремонтными работами частично перекрыто движение по ряду улиц.

Водители отмечают, что даже в будние дни по утрам таких заторов на дорогах нет, как в субботу.

«Какая жесть. Интересно когда то примут какие-то меры?» — негодуют автовладельцы.
Фото: 2 ГИС

По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время затруднено движение в районе аэропорта Плеханово, где проходит авиашоу.

Также пробки наблюдаются на Московском тракте — на участке от Амурской до Закалужской и в районе поселка Московский. Затор зарегистрирован на Закалужской, на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Федюнинского — от Федорова до Червишевского тракта.

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Практически парализовано движение по кольцу Федюнинского-Мельникайте — там произошло три ДТП. В пробке стоят водители на Мельникайте — от Депутатской до Федюнинского и на участке от 30 лет Победы до проезда Геологоразведчиков.

На 50 лет ВЛКСМ затор растянулся от пруда Утиного до Холодильной, на Профсоюзной — от Герцена до Советской.

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