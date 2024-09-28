Тюменские дороги парализовали пробки

Posted 28 сентября, 09:11
Published 28 сентября, 09:11
Modified 28 сентября, 09:11
Updated 28 сентября, 09:11
Водители отмечают, что даже в будние дни по утрам таких заторов на дорогах нет, как в субботу.
«Какая жесть. Интересно когда то примут какие-то меры?» — негодуют автовладельцы.
По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время затруднено движение в районе аэропорта Плеханово, где проходит авиашоу.
Также пробки наблюдаются на Московском тракте — на участке от Амурской до Закалужской и в районе поселка Московский. Затор зарегистрирован на Закалужской, на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Федюнинского — от Федорова до Червишевского тракта.
Практически парализовано движение по кольцу Федюнинского-Мельникайте — там произошло три ДТП. В пробке стоят водители на Мельникайте — от Депутатской до Федюнинского и на участке от 30 лет Победы до проезда Геологоразведчиков.
На 50 лет ВЛКСМ затор растянулся от пруда Утиного до Холодильной, на Профсоюзной — от Герцена до Советской.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84